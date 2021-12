Wigilia 2021. Które sklepy są otwarte? Godziny otwarcia marketów Lidl, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Żabka

Wigilia to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu osób wierzących, ale też podtrzymujących polską tradycję. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale warto się pospieszyć z zakupami, bo sklepy będą zamykane dużo wcześniej. Do której otwarte markety Lidl, Biedronka, Carrefour, Kaufland?

Mimo iż 24 grudnia nie jest dniem wolnym, to w wigilię 2021 wiele osób nie poszło do pracy. Wszystko z powodu przypadającego w sobotę Bożego Narodzenia. Za święto przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, a wiele firm jako dzień odbioru wyznaczyło właśnie wigilię. Sklepy otwarte w Wigilię 2021 – Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Żabka Wigilia i Wielka Sobota to wyjątkowe dni nie tylko ze względu na święta, ale również pod względem zakazu handlu. Zgodnie z prawem w oba te dni sklepy mogą być czynne do godziny 14. Warto jednak pamiętać, że o tej porze sklep powinien opuścić ostatni pracownik, dlatego ostateczne godziny otwarcia są nieco krótsze. Biedronka, Lidl, Kaufland i Carrefour zdecydowały, że w tym roku w wigilię ich sklepy zostaną zamknięte o godzinie 13. Różne są za to godziny otwarcia. W przypadku Biedronki większość placówek obsługuje klientów od godziny 6 rano. Niektóre zostały otwarte o 5 rano, a inne o 7. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić na stronie Biedronka.pl. Od godziny 6 rano zakupy można robić w większości marketów należących do sieci Kaufland. O tej samej porze otworzyły się sklepy sieci Lidl. Około godziny 13 zamykana będzie również większość lokali w galeriach handlowych. Dłużej najpewniej będą otwarte markety sieci Żabka. W ich przypadku o godzinach otwarcia decyduje franczyzobiorca konkretnego punktu.

Sklepy otwarte w Boże Narodzenie 2021 i drugi dzień świąt Przypominamy, że Boże Narodzenie i drugi dzień świąt będzie obowiązywał zakaz handlu. Nie oznacza to jednak, że nie uda nam się wtedy zrobić żadnych zakupów. Zgodnie z prawem w dni świąteczne otwarte mogą być: lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

apteki

stacje paliw

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express, Żabka Przypominamy, że mimo iż sklepy te mogą pracować w dni świąteczne, nie oznacza, że właściciele zdecydują o ich otwarciu w Boże Narodzenie i 26 grudnia. Czytaj też:

