Pierwsza taka Żabka. Sklepy autonomiczne to reakcja na zakaz handlu w niedziele?

Sklep spożywczy na terenie sklepu sportowego? To możliwe. W podwarszawskim Piasecznie została otwarta pierwsza mała Żabka. To tak naprawdę boks na terenie sklepu Decathlon. Nie jest to pierwszy bezobsługowy sklep w formacie Żabka Nano, ale tym, co go wyróżnia, jest umiejscowienie go na terenie innego sklepu.

– Od czerwca br. otworzyliśmy już kilkanaście bezobsługowych placówek Żabka Nano w bardzo różnych lokalizacjach m.in. na dworcu, metrze, w centrach miast czy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Obecnie debiutujemy z nową wersją Żabki Nano w modelu store-in-the-store. Dzięki specjalnej konstrukcji modułowej placówkę możemy uruchomić w bardzo krótkim czasie, w Piasecznie trwało to ok. doby.Pilotaż zaplanowany jest w sieci Decathlon, cieszymy się, że wspólnie możemy budować nową wartość dla klientów – powiedział Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future.

Żabka Nano. Jak robić zakupy w sklepie bez obsługi?

Chcąc wejść do tej niewielkiej placówki handlowej, musimy zeskanować kartę płatniczą. Przy pierwszej wizycie klient podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Drzwi otwierają się automatycznie, klient wchodzi do środka i może wybierać spośród ok. 450 różnych towarów. Wychodzi bez dokonywania płatność. Dzięki temu, że przy wejściu zeskanował kartę, system obciąży ją odpowiednią kwotą i po prostu sfinalizuje transakcję. A skąd „mózg sklepu” wie, co klient kupił, skoro ten nie skanuje zakupów w sposób, jaki znamy z kas samoobsługowych w marketach?

Żabka Nano naszpikowana jest elektroniką, które sprawdzają, co zostało wzięte z półki i podliczają zakupy. System nie identyfikuje klientów ani nie zapamiętuje obrazu, co gwarantuje zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

Zmiany w niedzielnym handlu już tuż-tuż

Czy w najbliższej przyszłości Żabka uruchomi kolejne sklepy autonomiczne na terenie innych placówek? Pewnie wiele zależy od tego, jak klienci przyjmą nowy format i czy wyniki pilotażu okażą się zadowalające. Z całą pewnością sklepy, w których nikt fizycznie nie pracuje, są odpowiedzią na zaostrzenie zakazu niedzielnego handlu, który wkrótce zacznie obowiązywać. Przypomnijmy, że samo tylko świadczenie usług pocztowych (przyjmowanie i wydawanie paczek) nie będzie już okolicznością uprawniającą do otwarcia sklepu w siódmym dniu tygodnia. Placówka będzie musiała udowodnić, że świadczenie usług pocztowych jest istotnym obszarem jej działalności. Żadna sieć handlowa nie będzie w stanie tego uzasadnić, bo uzyskanie statusu placówki pocztowej miało służyć wyłącznie temu, by sieć handlowa mogła działać w niedziele.

Za kilka tygodni wszystkie sklepy Lidl czy Biedronka, które działają w niedziele jako placówki handlowe, ponownie będą zamknięte. Inna sytuacja dotyczy sklepów franczyzowych i małych sklepików: będą mogły być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel/franczyzobiorca lub członkowie jego rodziny.

