Ruszyła loteria Biedronki. Losowanie już za nami. Kiedy wyniki? To trzeba wiedzieć

Biedronka to jedna z najpopularniejszych sieci marketów w Polsce, która niejednokrotnie zaskakiwała klientów swoimi akcjami. Tym razem sieć sklepów urządziła loterię, w której co tydzień pięć osób może zdobyć 500 tys. zł na zakup mieszkania lub domu.

Wielka loteria Biedronki. Jak wziąć udział w walce o pieniądze? Losowanie w każdy wtorek

Zasady wzięcia udziału w wielkiej loterii Biedronki są dość proste. Wystarczy, że zrobisz zakupy za minimum 99 złotych, a podczas płacenia za nie poinformujesz kasjera, że chcesz wziąć udział w zabawie. Opcja udziału w loterii dostępna będzie również podczas robienia zakupów w kasach samoobsługowych.

Robiąc zakupy, trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze pamiętaj, że loteria skierowana jest tylko do klientów posiadających aktywną kartę Moja Biedronka, którą należy zeskanować podczas robienia zakupów. Po drugie do kwoty paragonu nie zostaną włączone wydatki związane z zakupem napoi alkoholowych, wyrobów tytoniowych, a także preparatów do początkowego żywienia niemowląt i doładowania telefonów komórkowych. Warto również pamiętać, ze dziennie na każdą kartę Moja Biedronka można uzyskać maksymalnie 10 losów.

Losowania będą odbywały się w każdy wtorek aż do 12 kwietnia. Ostatnie losowanie będzie miało miejsce 20 kwietnia i wezmą w nim udział losy zarejestrowane w dniach 11.04-16.04. W regulaminie akcji zaznaczono, że losy biorą udział tylko w najbliższym losowaniu. To znaczy, że jeżeli wziąłeś udział w pierwszym losowaniu, twój kupon nie będzie miał szans na wygraną w kolejnym tygodniu.

Losowanie Biedronki – wyniki poznasz w rozmowie telefonicznej i na stronie internetowej

Pierwsze wyniki loterii Biedronki zostaną ogłoszone już w środę 16 kwietnia. Zwycięzcy dowiedzą się o wygranej podczas rozmowy telefonicznej. Biedronka będzie dzwoniła pod numer telefonu, na który zarejestrowana jest karta Moja Biedronka. Odebrać będzie musiał posiadacz karty, lub słuchawka będzie musiała zostać mu przekazana.

Jeżeli nie uda ci się odebrać za pierwszym razem, Biedronka podejmie jeszcze dwie próby kontaktu. Na odebranie połączenia dzwoniący będzie czekać 5 sygnałów. Jeżeli odbierzesz telefon, ale połączenie zostanie przerwane, wówczas zostanie ono zakwalifikowane jako nieudane.

Biedronka poinformowała, że próby połączenia ze zwycięzcami będą odbywały się w godzinach 9-21. Po zweryfikowaniu zwycięzców ich imiona, a także numery zwycięskich losów (podane na paragonie) będą udostępniane na stronie loterii.

Jeżeli zgubiłeś paragon, nie musisz się martwić. Jego okazanie nie jest konieczne, do odebrania nagrody. Wszystkie kody biorące udział w losowaniu powiązane są z kartą Moja Biedronka.

Losowanie Biedronki. O tym trzeba pamiętać

Zgłaszając się do loterii, pamiętaj, że nie będziesz mógł zwrócić produktów, które były uwzględnione na paragonie biorącym udział w losowaniu. Oczywiście zachowane zostaje prawo do rękojmi i gwarancji.

Dodatkowo pieniądze z wygranej nie zostaną przelane na konto zwycięzcy. Można je będzie wykorzystać wyłącznie na zakup mieszkania lub domu. „Nagroda jest nagrodą pieniężną przyznawaną Laureatowi w celu nabycia przez niego Nieruchomości. Laureat nie dostaje środków pieniężnych na swoje konto i nie może wskazać innego, dowolnego konta” – czytamy na stronie loterii Biedronki.

Jeżeli wybrane przez zwycięzcę mieszkanie będzie tańsze, niż wspomniane 500 tys., nie zostanie mu wypłacona różnica. Nagroda będzie wówczas niższa. W przypadku, gdyby wybrane lokum było droższe, niż pół miliona złotych, dodatkowe koszta pokrywa nabywca mieszkania.

