Lidl i Biedronka szaleją przed majówką. Klienci odbiorą nawet kilkanaście darmowych piw

Już w najbliższy weekend działki i ogródki w całym kraju będą przeżywały prawdziwe oblężenie, a w wielu z nich zapłonął ogniska i grille. Majówka i spotkanie ze znajomymi to dla wielu osób dobra okazja do spożycia alkoholu. Z tej okazji Biedronka i Lidl przygotowały wyjątkowe promocje.

Lidl i Biedronka ponownie rozdają piwa

Od piątku do soboty z promocji skorzystają klienci Lidla. Każdy, kto kupi cztery piwa w butelce, cztery kolejne dostanie za darmo. Dobra informacja jest taka, że rodzaje piw można dowolnie mieszać. Trzeba jednak pamiętać, że promocja skierowana jest wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon.

O krok dalej poszła Biedronka, która rozda za darmo aż 12 butelek piwa. Tu jednak również konieczne będzie spełnienie kilku warunków. Po pierwsze jest to oferta 12+12, oznacza to, że klient, który kupi 24 piwa, 12 najtańszych dostanie za darmo. Dodatkowo podczas zakupów konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka. Promocją są objęte wyłącznie trunki w butelkach bezzwrotnych. Dodatkowo oferta będzie bardzo mocno ograniczona czasowo, ponieważ skorzystać z niej będzie można wyłącznie w piątek 29 kwietnia.

Zakaz handlu 1 i 3 maja

Warto pamiętać, że majówka związana jest z dwoma dniami wolnymi od pracy, które są objęte zakazem handlu. Właśnie dlatego warto odpowiednio wcześniej zaplanować zakupy. 1 i 3 maja zamknięte będą największe markety, a także większość lokali w galeriach handlowych.

Na liście sklepów otwartych w majówkę znalazły się:

apteki

sklepy osiedlowe, w których klientów obsłuży właściciel

stacje paliw

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

Przypominamy również, że dniem wolnym od pracy nie jest 2 maja. Oznacza to, że będzie to normalny dzień, podczas którego otwarte będą mogły być wszystkie sklepy.

