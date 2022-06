Niedziele handlowe czerwiec 2022. Czy 26 czerwca sklepy są otwarte?

W związku z obowiązywaniem kontrowersyjnej ustawy o zakazie handlu w niedziele w 2022 roku przypada tylko siedem niedziel, w których sklepy będą otwarte. Tak się składa, że nadchodząca niedziela 26 czerwca jest jedną z nich. Oznacza to, że w ten weekend nawet najbardziej zapracowane osoby, które nie miały czasu na zrobienie zapasów w tygodniu, będą mogły swobodnie odwiedzić Lida, Biedronkę, Kaufland, Carrefoura, czy inny sklep wielkopowierzchniowy. Lokalne sklepy osiedlowe są bowiem wyłączone z utrudniających życie wielu osób przepisów. Przypominamy również, że w tym roku sklepy były otwarte w ostatnią niedzielę stycznia, a także w dwie niedziele w kwietniu.

Kiedy następne niedziele handlowe?

W tym roku ustawa przewiduje już tylko trzy niedziele handlowe (nie wliczając 26 czerwca), podczas których będzie można swobodnie zrobić zakupy. Są to: 28 sierpnia, 11 grudnia i 18 grudnia 2022 roku. Wszystkie inne będą niehandlowe, co wcale nie oznacza, że nie będzie się dało kupić niezbędnych produktów. Prawo pozwala bowiem, aby część placówek była otwarta także w niedziele niehandlowe. Zaliczają się do nich:

sklepy osiedlowe

markety na dworcach PKP

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

placówki pocztowe, których minimum 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe

apteki

kwiaciarnie

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

miejsca sprzedające ryby w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego

