Niedziele handlowe sierpień 2022. Czy sklepy będą otwarte 14 sierpnia?

Rząd znacząco ograniczył liczbę niedziel handlowych w 2022 roku, ponieważ zaplanowano jedynie siedem całych weekendów z otwartymi sklepami. Przepisy miały sprzyjać m.in. wzmacnianiu więzów rodzinnych, które ulegają rozluźnieniu przez niedostateczną ilość czasu, jaki spędza się w gronie domowników. Ustawodawcy przewidywali bowiem, że zakaz handlu sprawi, że najbliżsi będą wspólnie spędzać wolne chwile w niedziele, zamiast wybierać się na zakupy i uzupełniać zapasy na tydzień. Dodatkowo, taka zmiana miała poprawić warunki pracy kasjerów czy kasjerek, którzy musieli do tej pory pracować przez wszystkie weekendy.

Niestety, opisywana zmiana w prawie jest powodem do niezadowolenia wśród części społeczeństwa. Wiele osób wskazuje na to, że mają czas na zakupy dopiero pod koniec tygodnia, a wtedy sklepy nie są już otwarte. Niewielka liczba niedziel handlowych sprawia zatem, że rzesza ludzi jest zmuszona do robienia zapasów w dni robocze, kiedy czas po pracy jest już dosyć ograniczony.

Niedziele handlowe sierpień 2022. Sklepy otwarte 14 sierpnia

Zakaz handlu przypada również na nadchodzącą niedzielę. Istnieje jednak lista miejsc, które prowadzą wówczas sprzedaż. Sklepy, jakie będą otwarte 14 sierpnia, to następujące placówki:

apteki,



kwiaciarnie,

stacje paliw,

miejsca rozrywki,

lokale gastronomiczne,



markety na dworcach PKP,

skupy produktów rolnych, mleka i runa leśnego,

sklepy sprzedające materiały i narzędzia rolnicze,

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka czy Carrefour Express,

placówki pocztowe, w których 40 proc. przychodu stanowią usługi pocztowe,

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego najbliżsi krewni,

miejsca sprzedające ryby – w przypadku: sprzedaży ze statku rybackiego, gospodarstwa rybnego lub wtedy, gdy placówka zajmuje się wyłącznie odbiorem produktów rybnych.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Sklepy będą otwarte już wkrótce

Niedziele handlowe w 2022 roku wystąpiły już cztery razy. Najbliższa niedziela handlowa przypada na 28 sierpnia, a kolejne dopiero 11 i 18 grudnia.

Czytaj też:

Apel o podwyżki dla pracowników Biedronki. Mowa o 500 zł na rękę