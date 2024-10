Zadbaj o bezpieczeństwo swojego telewizora

Współczesne telewizory mają znacznie więcej wspólnego z komputerami, niż mogłoby się wydawać. Wyposażone w procesor, system operacyjny i dostęp do Internetu, łączą się z innymi urządzeniami domowymi i gromadzą prywatne dane, takie jak hasła do poczty, kont bankowych, PIN-y do platform streamingowych, a nawet adresy. Dlatego warto zastanowić się nad poziomem ich zabezpieczeń.

System Knox: zabezpieczenie danych

Telewizory Samsung wyposażone są w system Samsung Knox, który chroni wrażliwe informacje przed zagrożeniami i cyberatakami. Platforma Knox zabezpiecza dane użytkowników dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii kryptograficznych oraz dedykowanych chipów ochronnych.

Każda aplikacja dostępna na telewizorze przechodzi proces certyfikacji, co gwarantuje jej bezpieczeństwo. Dzięki temu rozwiązaniu nawet najbardziej wrażliwe dane, jak PIN-y czy hasła, są przechowywane w izolowanych, fizycznie chronionych obszarach, co minimalizuje ryzyko ich wycieku.

Bezpieczeństwo domowego ekosystemu

Według danych firmy Samsung, we wrześniu 2024 roku ponad 72% nowo zakupionych telewizorów zostało podłączonych do Internetu. Zwiększa się również liczba inteligentnych urządzeń domowych, takich jak lodówki czy pralki, które integrują się w domowy ekosystem zarządzany aplikacją SmartThings.

Wszystkie te urządzenia muszą bezpiecznie wymieniać się danymi, a system Knox gwarantuje, że są chronione przed złośliwym oprogramowaniem oraz cyberatakami, tworząc jednocześnie integralny i bezpieczny system dla całego domu.

Certyfikaty potwierdzające najwyższy poziom ochrony

Samsung Knox to pierwsza na rynku platforma ochrony telewizorów, wyróżniona certyfikatem Common Criteria (CC), który jest uznawany w 31 krajach i stanowi światowy standard w ocenie zabezpieczeń produktów IT. To właśnie ten certyfikat gwarantuje użytkownikom, że ich urządzenia spełniają rygorystyczne standardy ochrony.

Telewizory Samsung posiadają także certyfikaty związane z bezpieczeństwem płatności, w tym standard PCI DSS, co oznacza, że wszystkie płatności, które realizujemy za pośrednictwem telewizora, są równie bezpieczne, jak te realizowane na komputerze czy smartfonie.

Zakup telewizora to inwestycja, która powinna nie tylko zapewniać rozrywkę, ale też chronić nasze dane. W dobie rosnącej liczby urządzeń podłączonych do sieci, warto zadbać o to, aby nasz sprzęt oferował odpowiedni poziom zabezpieczeń. Samsung, jako jedyny producent na rynku, wprowadził do swoich telewizorów zaawansowaną ochronę danych dzięki platformie Knox, która od 10 lat chroni nie tylko sprzęt, ale też całą sieć urządzeń domowych użytkownika.