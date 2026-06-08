Konferencja Innowatory Wprost 2026

W programie zaplanowano 5 debat, w których udział potwierdzili m.in. Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Andrzej Horawa, dyrektor generalny AWS w Polsce, Piotr Sankowski, dyrektor IDEAS Research Institute.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Cyfryzacji, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Minister Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Technologia, AI i bezpieczeństwo

Blok debat otworzy debata „Jak wzmocnić pozycję Polski na innowacyjnej mapie Europy”, w której udział wezmą Piotr Sankowski, dyrektor IDEAS Research Institute, Andrzej Horawa, dyrektor generalny AWS w Polsce i Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Druga debata dotyczyć będzie współpracy przemysłowo-obronnej: „Lekcje z Ukrainy: Technologia, która decyduje o przewadze. Jak dziś wygląda pole walki?”, w której udział wezmą Arkadiusz Szuba, prezes zarządu Grupy UMO, gen. Andrzej Pawlikowski, Serhij Honczarow, dyrektor generalny Narodowego Stowarzyszenia Ukraińskiego Przemysłu Obronnego, płk Paweł Doniec, zastępca dowódcy komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni i Borys Woś, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju w Instytucie Badawczym IDEAS.

„AI ACT, gigafabryki, suwerenność” –debata, w której eksperci omówią wyzwania w obszarze AI, przed którymi stają firmy. Debatować będą Przemysław Mikus, prezes rady dyrektorów Software Development Association Poland, Kamil Giera, główny specjalista w Departamencie Badań i Innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Grzegorz Soczewka, VP Sales na region Europy Środkowo Wschodniej w OVHcloud.

„Jak współczesny przemysł wykorzystuje technologie cyfrowe do zwiększania efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa oraz bardziej racjonalnego gospodarowania energią, wodą i surowcami” omówią Dariusz Jasak, prezes zarządu SEEN Technologie, Wojciech Tubek, współzałożyciel i i CEO Surveily AI, Bartłomiej Zysiński, prezes zarządu Solartech i Marek Felbur, doradca zarządu Grupy Polmlek ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych.

Blok debat zwieńczy rozmowa o robotyce i automatyce „Szanse robotyki i automatyki dla rozwoju polskiego przemysłu”, w której udział wezmą Sławomir Wachowski, dyrektor automatyzacji i rozwiązań cyfrowych w SECO/WARWICK, Stefan Życzkowski, przewodniczący rady nadzorczej Forum Automatyki i Robotyki Polskiej oraz Paweł Zieliński, Consulting and Development Fehr Polska.

Konferencję otworzył Krzysztof Gawkowski, Minister Cyfryzacji, podkreślając jak ważny jest rozwój nowoczesnego państwa.