Debata Innowatory Wprost 2026: Technologia, która decyduje o przewadze. Jak dziś wygląda pole walki?

Podczas debaty „Lekcje z Ukrainy: Technologia, która decyduje o przewadze. Jak dziś wygląda pole walki?” eksperci wskazywali jak technologia zmieniła możliwości wojska i samo pole walki.

– Pole walki zmieniło się tak silnie, że w ogóle nie wygląda tak jak na początku. Uzbrojenie, którego potrzebowaliśmy na początku, w tym momencie jest nie do końca potrzebne – Serhij Goncharov, dyrektor generalny Narodowego Stowarzyszenia Ukraińskiego Przemysłu Obronnego.

– Ukraina pokazała, że dron za kilkaset dolarów jest w stanie zniszczyć sporą część infrastruktury – powiedział gen. Andrzej Pawlikowski.

Podkreślano, że współcześnie wojna nie toczy się tylko fizycznie, na froncie, ale i w sieci. Liczba cyberataków wzrosła o 150 proc., a celem tych działań jest nie tylko dezinformacja, ale i wykradanie danych wywiadowczych.

– Konflikt w sieci trwa cały czas – mówił płk Paweł Doniec. – Informacja daje pole do sabotażu, jeżeli wiemy co, kiedy i gdzie będzie transportowane, możemy przeszkodzić w przewozie.

Eksperci rozmawiali też o tym, jak wspierać działania na froncie i czy technologia, w tym AI, może zastąpić człowieka czy tylko wspomóc jego decyzje.

– Trzeba patrzeć na pole walki i zbierać informacje od osób, które koordynują działania na miejscu żeby zakupywać sprzęt, który realnie jest potrzebny na froncie – gen. Andrzej Pawlikowski.

Paneliści byli zgodni: sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka, ale może być pomocnym narzędziem.

– Sztuczna inteligencja ma pomagać podejmować decyzje, wspierać żołnierzy i dowódców. System nie zastąpi człowieka – Borys Woś, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju w Instytucie Badawczym IDEAS.

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