Przez ten wpis na Twitterze akcje Tesli straciły na wartości 14 mld dolarów. Co napisał Elon Musk?

Oprócz stwierdzenia, że Tesla jest wyceniana na giełdzie za wysoko, Elon Musk dodał w serii wpisów na Twitterze, że „sprzedaje prawie wszystkie swoje dobra materialne” i „nie będzie posiadał żadnego domu” . „Tylko jeden warunek sprzedaży: Jestem właścicielem domu Gene'a Wildera. Nie można go zburzyć ani pozbawić go duszy” – podał w kolejnym wpisie, aby dodać w następnym: „Moja dziewczyna Grimes jest na mnie zła” .

Dziennikarze „The Wall Street Journal” zapytali miliardera, czy wpis o zbyt wysokiej wycenie Tesli na giełdzie jest żartem. Otrzymali krótką odpowiedź: „Nie” .

– Elon to Elon. Z pewnością inwestorzy mają teraz ból głowy przez to, że on postanowił skomentować tę kwestię (...) Wall Street jest wyraźnie sfrustrowany – przekazał Daniel Ives, analityk Wedbush Securities w rozmowie z Reutersem.

W 2018 roku Musk napisał na Twitterze, że może zabezpieczyć fundusze, aby ewentualnie usunąć Teslę z giełdy i uznać ją za prywatną. To doprowadziło do ogromnych wahań cen akcji. Komisja Papierów Wartościowych uznała jego komentarz za wpływający znacząco na rynek, ukarała go grzywną i zmusiła Teslę do wprowadzenia kontroli, aby upewnić się, że to się więcej nie powtórzy.

W minionym tygodniu Musk wywołał ogólne oburzenie po tym, jak napisał na Twitterze, gdzie obserwuje jego profil ponad 33,4 mln ludzi, że nie rozumie ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Czytaj także:

Elon Musk z Tesli: Zakończmy wreszcie tę blokadę, bo będzie katastrofa gospodarcza