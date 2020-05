Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Jak może wyglądać wizyta?

Ministerstwo Rozwoju wraz z przedstawicielami m.in. Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Izby Kosmetologów przez blisko dwa tygodnie pracowała nad wytycznymi dla salonów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych. W tej chwili ustalone wytyczne są jeszcze akceptowane przez GIS. Jak podkreśla Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego priorytetem prac było wyposażenie branży beauty w narzędzie, które pozwoli im jak najszybciej wrócić do pracy, jak tylko zapadnie taka decyzja po stronie rządowej: – Branża beauty od początku pandemii była jedną z tych najbardziej poszkodowanych przez lockdown. Umożliwienie tej grupie usługodawców szybkiego powrotu do pracy to jedyna szansa na ocalenie wielu tysięcy miejsc pracy – podkreśla Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna PZPK.

Według danych na koniec marca 2020 r. 87 505 podmiotów gospodarczych deklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do kategorii „Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne”. Stanowią one blisko 2,2 proc. ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się w rejestrze REGON. Spośród nich aż 99,6 proc. stanowią mikrofirmy. – Wsłuchujemy się w oczekiwania i postulaty branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Mam nadzieję, że we współpracy z jej reprezentantami będziemy w stanie uniknąć bankructw w tej – niezwykle silnie dotkniętej przez konsekwencje pandemii koronawirusa gałęzi biznesu – podkreśliła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Najważniejsze rekomendacje dla fryzjerów i kosmetyczek

Mimo, że na wytyczne rządowe musimy jeszcze poczekać, bo są konsultowane przez GIS, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego przygotował już infografiki obrazujące kluczowe rekomendacje dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Korzystanie z usług fryzjera czy kosmetyczki będzie wyglądało zupełnie inaczej niż przed pandemią. Wizyta będzie zaczynała się od umówienia się przez internet lub telefon. Osobiste stawiennictwo w celu umówienia się nie jest dozwolone. Klienci umawiani są na konkretną godzinę. Poczekalnia zostaje zlikwidowana.

Przed przyjęciem pracownicy przeprowadzą krótką ankietę i zmierzą klientowi temperaturę. Klient musi używać maseczki i rękawiczek lub przynajmniej zdezynfekować ręce. Zakazane jest używanie telefonów komórkowych. W salonie nie może być testerów, a wszystkie tekstylia muszą być albo jednorazowe albo też dezynfekowane po każdym kliencie. W salonach nie będzie możliwości serwowania kawy czy herbaty.

Fryzjerzy i kosmetyczki mają pilnować, by klienci zachowali przynajmniej 1,5 metra dystansu od siebie lub zastosować przepierzenia. Obowiązkowe będzie używanie maseczek, rękawiczek, przyłbic itp., by zakryć usta i nos oraz stroju specjalistycznego. Po skończonej pracy preferowana płatność to płatność bezgotówkowa.

Czytaj także:

Korwin Piotrowska krytykuje celebrytów mówiących o koronawirusie. „Jak oni pier**lą”