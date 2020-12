RMF FM: W biurach jednak bez maseczek? Rząd przygotowuje zmiany w rozporządzeniu

Od soboty 28 listopada obowiązkowe jest noszenie maseczek w biurze, warsztacie, czy fabryce. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, rząd pracuje jednak nad zmianą tego rozporządzenia tak, aby nie było to obowiązkowe we wszystkich przypadkach.

Do tej pory taki obowiązek miał każdy, kto pracował w miejscu, w którym jednocześnie przebywały co najmniej dwie osoby. Okazuje się, że rząd chce zmienić przepisy tak, aby noszenie maseczki nadal było obowiązkowe, ale przełożony miał możliwość zadecydowania, że pracownicy mogą ich nie nosić.

W pracy w maseczce. Będą wyjątki

Ma to wynikać z faktu, że w ostatnich tygodniach wielu przełożonych skarżyło się na brak możliwości egzekwowania przepisów. Nawet jeśli kazali pracownikom chodzić w maseczkach, to część z nich odmawiała, bo pozwalało im na to prawo. Stąd pomysł obowiązkowego noszenia maseczek, który obowiązuje od soboty. Teraz rząd chce go nieco złagodzić tak, aby w uzasadnionych przypadkach pracodawca mógł pozwolić na pracę bez maseczek. Taka możliwość ma dotyczyć pracowników, którzy nie mają styczności z klientami, czy osobami spoza firmy.

