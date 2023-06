Łódź podwodna z brytyjskim miliarderem zaginęła w okolicach wraku Titanica. Kim jest Hamish Harding?

„Jestem dumny, że w końcu mogę ogłosić, że dołączam jako specjalista do OceanGate Expedition w ramach ich misji do wraku Titanica” – pisał 17 czerwca na Facebooku Hamish Harding. „Z powodu najostrzejszej zimy od 40 lat w Nowej Funlandii, misja ma szansę być pierwszą i jedyną w 2023 roku. Okno pogodowe się otwiera, więc jutro podejmiemy próbę nurkowania. Początek misji planowany jest na 4 rano” – napisał także brytyjski miliarder. Warto przypomnieć, że wrak statku znajduje się na głębokości 3 800 metrów. Dotarcie do niego zajmuje kilka godzin.

To właśnie Hamish Harding jest jedną z pięciu zaginionych osób, które zanurkowały na pokładzie specjalnej łodzi w okolicach wraku Titanica.

Hamish Harding zaginął. Kim jest brytyjski miliarder?

Hamish Harding, który jest głównym specjalistą zaginionej misji, to niezwykle ciekawa postać. Brytyjczyk na co dzień jest prezesem i założycielem firmy Action Aviation, która zajmuje się handlem samolotami.

Biznes, który uczynił z niego miliardera, nie daje mu jednak wystarczającej porcji adrenaliny. Harding znany jest z tego, że stara się pokonywać kolejne granice, które do tej pory nie zostały osiągnięte. Brytyjczyk był już w kosmosie, a także ma na swoim koncie trzy rekordy Guinnessa. Jeden z nich bezpośrednio łączy się z zaginioną misją. Miliarder jest bowiem człowiekiem, który jak dotąd najdłużej przebywał w głębinach oceanu.

Hamish Harding wielokrotnie był także na biegunie południowym. Kolejny z jego rekordów Guinnessa został ustanowiony w 2019 roku. To wtedy w ramach misji One More Orbit, Harding wraz z załogą dokonał najszybszego w historii przeloty samolotem między dwoma biegunami Ziemi.

W kosmos poleciał w ramach misji NS-21 organizowanej przez należącą do Jeffa Bezosa firmę Blue Origin. Umowną granicę atmosfery przekroczył na pokładzie rakiety New Shepard.

