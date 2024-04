10 najbogatszych Polaków 35-lecia. „Taka okazja, jaką miał Kulczyk już się nie powtórzy”

„Obserwujemy, jakich to miliardów dorobili się niektórzy polscy przedsiębiorcy, ale nie patrzymy na to, ilu innych przedsiębiorców w tym samym czasie zbankrutowało albo zatrzymało się na niskim poziomie, albo zamknęło firmę i przeszło na etat” – opowiadał na naszych łamach Michał Sołowow.

Z racji tego, że w tym roku mijają nam dokładnie 35 lata od wejścia w życie ustawy Wilczka, od której można tak naprawdę mierzyć historię polskiej przedsiębiorczości, postanowiliśmy przygotować wyjątkowy ranking 35 najbogatszych 35-lecia. Pod uwagę wzięliśmy wszystkich bohaterów poprzednich list najbogatszych „Wprost”, którzy zajmowali na nich czołowe miejsca.

Jako punkt wyjścia do szacowania obecnej wartości ich majątku wzięliśmy ich historycznie najwyższą wycenę. Powiększyliśmy ją o dynamikę polskiego PKB, co dalej w bardzo szacunkowy sposób, może pokazywać, ile by dzisiaj mieli.

Tylko i tutaj trzeba raz jeszcze podkreślić, że to naprawdę gruby szacunek. Jakaś perfekcyjna prognoza, gdyby nikomu z nich po drodze nie powinęła się noga i mogli cały czas tylko rosnąć.

Gudzowaty, Krauze, Szulczewski – co z ich majątkiem

A przecież nikt nie wie, jak potoczyłyby się losy imperium Aleksandra Gudzowatego, które jeszcze w 2002 roku było wyceniane na 5 mld zł. Dzisiaj po jego dawnych spółkach nie ma w zasadzie śladu, a ta najważniejsza, czyli Bartimpex została niedawno sprzedana tajemniczemu amerykańskiemu inwestorowi ze szwajcarskim paszportem.

Nikt nie wie, co by było z Ryszardem Krauze, gdyby pewnego dnia nie postanowił zainwestować potężnej części swojego majątku z poszukiwanie ropy w Kazachstanie.

– Mówiliśmy mu, Ryszard, nie rób tego, po co ci to. Jak chcesz być szejkiem, to kupimy ci strój szejka i będziesz sobie w nim chodził po Warszawie – odradzali mu wtedy koledzy.

Krauze przepalał kolejne miliony prywatnego majątku i zaciągał gigantyczne pożyczki, a pieniędzy na to, żeby ropa wreszcie wytrysnęła, wciąż było za mało.

Na światowych rynkach nadszedł krach, inwestorzy przestali wierzyć, że projekt Krauzego da zarobić, a komornicy zaczęli upłynniać majątek biznesmena, który nie nadążał ze spłatą zobowiązań.

Nikt nie wie, co by było z Leszkiem Czarneckim, gdyby jego Getin tak agresywnie nie grał na rynku. A co z młodziutkim Piotrem Szulczewskim, którego Wish jeszcze parę lat temu mógł prześcignąć Amazon Jeffa Bezosa?

Trudno o nowego Kulczyka

Czy jest szansa, żeby dzisiaj w Polsce ktoś w szybkim tempie dorobił się takiego majątku jak Sołowow albo Kulczyk?

– Trudno, żeby w Polsce urodził nam się nowy Kulczyk i tak szybko doszedł do gigantycznego majątku. W latach 90. tempo otwierania rynków w tej części Europy było najszybsze w historii gospodarki całego świata. Taka okazja już się nie powtórzy. – tłumaczył prof. Krzysztof Jasiecki z SGH, który jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce badał wykluwającą się w latach 90. elitę polskiego biznesu.

Kogo więc dzisiaj można okrzyknąć mianem najbogatszego Polaka 35-lecia? Kto, gdyby nie śmierć, bankructwo czy afera, miałby największe szanse zbudować najpotężniejszy majątek w Polsce?

O tym w Liście 35 najbogatszych 35-lecia, opasłym kawałku historii polskiego kapitalizmu, który jest częścią Forum Wolności Gospodarczej, nowego projektu „Wprost” adresowanego do przedsiębiorczych Polaków. Poniżej przedstawiamy 10 pierwszych miejsc z rankingu.

10 najbogatszych Polaków 35-lecia

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO WARTOŚĆ MAJĄTKU DZIŚ (mld zł) NAJLEPSZY ROK 1 Tomasz Biernacki 24 2023 2 Jan Kulczyk 21,1 2015 3 Barbara Piasecka-Johnson 18,8 2013 4 Zygmunt Solorz 17,2 2015 5 Michał Sołowow 13 2023 6 Leszek Czarnecki 10,8 2011 7 Aleksander Gudzowaty 10 2002 8 Jerzy Starak 9,5 2023 9 Roman i Grażyna Karkosikowie 9 2007 10 Dominika Kulczyk 8,8 2023

