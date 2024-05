Dwa domy, 4 mln zł w obligacjach. Znamy oświadczenie majątkowe Morawieckiego

Były premier Mateusz Morawiecki złożył oświadczenie majątkowe za 2023 rok. Z dokumentu dowiadujemy się, że polityk posiada ok. 328 700 zł oszczędności w gotówce, oraz obligacje skarbowe o wartości ok. 4 mln zł.

Oświadczenie majątkowe Morawieckiego

Szef rządu w latach 2017-2023 podał w oświadczeniu, że jest właścicielem dwóch domów. Pierwszy ma powierzchnię ok. 150 metrów kwadratowych, a jego wartość wynosi 1,9 mln zł. Drugi ma z kolei 100 metrów kwadratowych i razem z działką i zabudowaniami ma wartość ok. 3,5 mln zł. Morawiecki posiada też mieszkanie o powierzchni 72,4 metrów kwadratowych o wartości 1,1 mln zł, oraz działkę rolną (powierzchnia ok. 2 ha) o wartości ok. 200 tys. zł. Były premier jest też w posiadaniu 50 proc. własności segmentu o powierzchni 180 metrów kwadratowych, którego przybliżona wartość to ok. 600 tys. zł.

W punkcie „składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł", Morawiecki wymienia następujące elementy:

zabudowa kuchenna (ok. 60 tys. zł),



meble (ok. 80 tys. zł),



meble (ok. 100 tys. zł),



meble, zabudowa po remoncie (ok. 115 tys. zł),



sprzęt techniczny (ok. 15 tys. zł),



sprzęt techniczny (ok. 15 tys. zł).



Morawiecki, który pełnił funkcję premiera do grudnia 2023, w źródłach dochodu za ubiegły rok wskazał dochód z tytułu zatrudnienia w kancelarii premiera (392 260,44 zł) oraz dietę parlamentarną (45 679,92 zł).

Były szef rządu informuje również o swojej działalności charytatywnej. Wymienia fundacje i inne organizacje, którym przekazał darowizny w ostatnich latach. Chodzi m.in. o podmioty niosące pomoc niepełnosprawnym, ubogim, utalentowanym dzieciom czy ofiarom wojny w Ukrainie.

Czytaj też:

Morawiecki wypomniał Tuskowi wysokość 14. emerytury. Pominął jeden szczegółCzytaj też:

Były premier dostanie ochronę SOP? Decyzja miała już zapaść