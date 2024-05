Morawiecki wypomniał Tuskowi wysokość 14. emerytury. Pominął jeden szczegół

Mateusz Morawiecki zaapelował do premiera Donalda Tuska o przywrócenie 14. emerytury do poziomu przyjętego w 2023 r. Pominął przy tym, z czego on wynikał.

W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu znalazła się propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z której wynika, że czternasta emerytura ma być wypłacona – podobnie jak rok temu – we wrześniu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 14. świadczenie dla emerytów w tym roku wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. 14. emerytura. Mateusz Morawiecki pisze do Tuska Na informację o wysokości świadczenia zareagował Mateusz Morawiecki. Napisał do Donalda Tuska na portalu X. „Z niedowierzaniem odbieram komunikaty medialne i treści rozporządzenia Pańskiego rządu, które wskazują na to, że zdecydował Pan o obniżeniu 14. emerytury o 870 zł” –napisał były premier. Dodał, że jest to „decyzja całkowicie niezrozumiała i niedopuszczalna w obliczu obecnej sytuacji emerytów”. „Obniżka 14. emerytury to smutny przykład ignorowania Polaków i ich interesów przez obecny rząd” – dodał w kolejnym wpisie. twitter Komentatorzy szybko wypomnieli byłemu premierowi, że pominął jeden szczegół. „A Pan już nie pamięta, że wyższa kwota 14. emerytury w 2023 wynikała wyłącznie z tego, że Jarosław Kaczyński pomylił netto z brutto. Ta pomyłka kosztowała budżet państwa, czyli nas Polki i Polaków, kilka miliardów złotych” – zwróciła uwagę ekonomistka, Alicja Defratyka. „Wcześniej 14tka wyniosła tak dużo dlatego, że wasz prezes Kaczyński pomylił kwoty brutto i netto i trwała kampania wyborcza więc aby wyjść z twarzą pozostawiono tą kwotę” –dodał inny użytkownik. Przypomnijmy, 20 sierpnia 2023 r., na spotkaniu z wyborcami w Paradyżu, prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że 14. emerytura wyniesie 2200 zł. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy będzie to kwota brutto, czy netto. Jasne stanowisko w tej sprawie wydało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Serwis Money.pl poprosił ministerstwo o jasne wyjaśnienie tej kwestii. – 2200 zł to kwota netto – odpowiedział resort rodziny i polityki społecznej. Czytaj też:

