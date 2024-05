14. emerytura. Rząd podjął decyzję. Kiedy pierwsze wypłaty?

We wtorek rząd zadecydował w sprawie wypłat tzw. czternastych emerytur. Pieniądze trafią do emerytów we wrześniu. Ile wyniesie świadczenie?

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął rozporządzenie ws. określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. „Czternastki" trafią do seniorów we wrześniu – czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera w serwisie X. Ile wyniesie czternasta emerytura? Wysokość czternastej ustawy określa ustawa o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Nie mówi jednak wprost, jaką kwotę mają dostać emeryci, bo emerytury co roku podlegają waloryzacji, ale zakłada, że emerytura nie może być niższa od minimalnego świadczenia emerytalnego, które obecnie wynosi 1780,96 zł. Nie oznacza to jednak, że emeryci i renciści muszą otrzymać taką kwotę. Ustawa zakłada możliwość podwyższenia czternastej emerytury. Nie wiadomo jednak czy się ku temu skłoni. Kto nie dostanie czternastej emerytury? W ustawie z 26 maja 2023 r. zapisano, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W przypadku osób ze świadczeniem podstawowym powyżej 2900 zł brutto działa zasada „złotówka za złotówkę". Tym samym dodatkowe świadczenie pieniężne nie trafi do wszystkich seniorów. Czternastej emerytury nie dostaną ci emeryci i renciści, których emerytury są wyższe od 5,5 tys. zł. Z danych wynika, że może to być nawet 1,5 miliona emerytów. ZUS szacuje, że „czternastkę" otrzyma w tym roku ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

