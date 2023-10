ZUS listy pisze. Chodzi o 14. emeryturę

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Paweł Żebrowski przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Zakład wysyła listy do osób, który otrzymały 14. emeryturę. – ZUS wysyła listy do tych osób, które otrzymały 14. emeryturę. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści czternastą emeryturę już dostali. Teraz wysyłamy tylko listy informujące o przyznanej kwocie – poinformował rzecznik ZUS.

ZUS pisze ws. 14. emerytury

Żebrowski wyjaśnił, że ZUS wysyła listy w związku z wypełnieniem swojego prawnego obowiązku, którym jest podsumowanie przekazanej beneficjentom wypłaty 14. emerytury i renty. – W środku korespondencji znajdziemy informacje urzędowe o tym, że adresat otrzymał zgodnie z prawem czternastą emeryturę. Wskazana jest także odliczona kwota, jaką dany beneficjent świadczenia otrzymał – podkreślił Żebrowski.

Przypomnijmy, że 14. emerytura była w tym roku wypłacana wraz z wrześniowym stałym świadczeniem. „Czternastkę" otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Otrzymać można tylko jedną 14. emeryturę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota „czternastki" jest podzielona między wszystkich uprawnionych po równo.

14. emerytury nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

W tym roku wyjściowa wysokość „czternastki" wyniosła 2650 zł brutto. Na pełną kwotę mogły liczyć osoby pobierające świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działała zasada „złotówka za złotówkę". Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł.

Większość dostała pełną kwotę

Z danych, które przekazała niedawno w Polskim Radiu szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska wynika, że 14. emerytura trafiła do 7,8 mln ubezpieczonych w ZUS, 800 tys. ubezpieczonych w KRUS i 720 tys. osób pobierających świadczenia z zaopatrzenia służb mundurowych. „Czternastkę" w pełnej kwocie otrzymało niemal 6,8 mln emerytów, zaś pozostałe 2 mln dostało świadczenie w pomniejszonej kwocie.

