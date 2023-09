Wypłaty 14. emerytur zakończone. Maląg: „Przeprowadziliśmy sprawnie"

14. emerytura od tego roku jest świadczeniem stałym, a jej wysokość w 2023 roku wynosi 2200 zł netto (2650 zł brutto). Pieniądze w tej kwocie trafiły do seniorów, których regularna emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę" – przykładowo osoba z emeryturą w wysokości 3000 zł, otrzymuje „czternastkę" w wysokości 2550 zł brutto. Zasada ta obowiązuje do kwoty 5500 zł, co oznacza, że najniższa 14. emerytura wynosi 50 zł.

14. emerytury. Ostatnie wypłaty

W tym roku pierwsze wypłaty świadczenia nastąpiły 1 września. Kolejne miały miejsce: 5,6, 10, 15, 20 oraz 25 września, czyli wczoraj. Tym samym proces wypłat 14. emerytury w 2023 roku zakończył się.

– Przeprowadziliśmy sprawnie proces wypłaty czternastej emerytury – podkreśliła w wywiadzie dla „Sygnałów dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, dodając, że na wsparcie seniorów przeznacza się obecnie ponad 70 mld zł (koszt 13. i 14. emerytury oraz waloryzacji rent i emerytur).

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że „czternastkę" w pełnej kwocie (wspomniane 2650 zł brutto) otrzymało 6,8 mln seniorów, ok. 2 mln osób otrzymało świadczenie w kwocie pomniejszonej.

Jaka waloryzacja w 2024 r?

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej pytana była również o możliwy poziom waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku. – Ponad 11 proc., ale ostateczny kształt będzie wiadomy, kiedy będziemy mieli poziom średniorocznej inflacji za rok 2023. Na pewno będzie to waloryzacja godna i jeśli będzie konieczna decyzja, aby była to waloryzacja kwotowo-procentowa, to w odpowiednim momencie będziemy ją podejmować – powiedziała Maląg.

Czytaj też:

Wipler: Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturęCzytaj też:

Maląg o wysokości minimalnej emerytury stażowej. „Będziemy zachęcać..."