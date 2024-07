Jak Big Techy zabijają media, bunt Ardanowskiego i mapa polskiego bogactwa. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Szantażem się przegrywa”. – Google zarabiał w 2023 r. blisko 300 mld dolarów, Meta 200 mld dolarów, co pokazuje, że dominują na rynku i powiększają swoje wpływy. Tak to nie powinno wyglądać – ostrzega w rozmowie z Joanną Miziołek Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.

„Jak Big Techy zabijają media”. – Nigdy do tej pory nie było monopolisty z miliardami użytkowników. Wcześniej mieliśmy monopole, które były rozbijane, zanim zaczynały być globalne – tłumaczy w wywiadzie Krystyny Romanowskiej Sylwia Czubkowska.

„Jest ze mną środowisko Kukiza”. – Prezes Kaczyński żyje pod kloszem. Jest izolowany od świata. Mam przykłady, kiedy jego oceny były całkowicie nielogiczne – mówi Elizie Olczyk poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski.

„Mapa najbogatszych”. 253,2 mld zł – taki majątek zgromadziła w tym roku cała setka najbogatszych Polaków. To absolutny rekord. Szymon Krawiec sprawdził, jak ta fortuna rozkłada się na mapie Polski.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Futerkowcy na wojennej ścieżce”. Politycy w tekście Piotra Barejki tłumaczą, dlaczego branża futerkowa powinna istnieć, hodowla norek jest „etyczna”, a zwierzęta umierają „zupełnie bez stresu”.

„Posłanka niepokorna”. Pola Matysiak zostanie wyrzucona z klubu Lewicy i Partii Razem, jeżeli nie wycofa się ze stowarzyszenia na rzecz CPK. A w rozmowie z Elizą Olczyk zapowiedziała, że się nie wycofa.

„Fikcyjny ksiądz i zakon widmo”. Rok i osiem miesięcy więzienia – taki wyrok usłyszał fikcyjny ksiądz, który obiecywał pomoc obywatelom Ukrainy, Białorusi czy Kirgistanu w załatwianiu dokumentów pozwalających im na legalny pobyt w Polsce. Za usługi kasował nawet 5 tys. zł od osoby. Sprawę opisują Paulina Socha-Jakubowska i Szymon Krawiec.

„Nowa definicja gwałtu”. – W Polsce słabo wygląda ściganie przestępstw zgwałcenia. W innych krajach, które mają większe zasługi w dbaniu o prawa kobiet, nie wygląda to o wiele lepiej – mówi Krystynie Romanowskiej dr Magdalena Grzyb.

„Ludzie są dla mnie ważniejsi”. – Poszedłem się zdiagnozować, bo do dziś mam problemy w funkcjonowaniu związane z ADHD – wyznaje w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz Kacper Kuszewski.

„Moskwa na łasce Chin”. Na potrzeby wojny z Ukrainą Moskwa ogołociła z nowoczesnej broni pilnie dotąd strzeżoną granicę z Chinami – pisze Jakub Mielnik.

„Walka o morale”. – Dziś Ukraińcy potrzebują deklaracji, że gdy wreszcie pokonają Rosję resztką sił, nie będą przez lata upokarzani, stojąc w poczekalni NATO – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej gen. Roman Polko.

„Nie chodzi o to, żeby bić rekordy”. – Chciałbym, żeby pieniądze, które mamy na leki, wydać dobrze, rozsądnie, z głową – tłumaczy w rozmowie z Katarzyną Pinkosz wiceminister zdrowia Marek Kos.

„Andy Murray i bariera bólu”. Kiedyś mały chłopiec ukrywający się przed szaleńcem z bronią, dziś legenda tenisa z licznymi trofeami. Nadszedł czas, kiedy Andy Murray musi odłożyć rakietę w kąt – pisze Magdalena Frindt.

„Skrzydeł nie składam”. – Mam do zagrania dużo, czy to jest Vega, czy to byłby Hitler, czy któryś z papieży; to najwspanialszy materiał, bo to są ludzie charakterystyczni – mówi Wiktorowi Krajewskiemu Rafał Zawierucha.

