Trafił „piątkę” w Mini Lotto! Gracz z Polski zgarnął gigantyczną kwotę

Tym razem wylosowano liczby: 5, 17, 19, 23 i 36. Jeden z graczy poprawnie wytypował całą piątkę i w związku z tym zgarnął blisko pół miliona złotych. Dokładnie mowa tu o kwocie 479 315.60 zł. Oficjalna strona (lotto.pl) nie podała jeszcze lokalizacji zwycięskiego kuponu, czy został wysłany internetowo, czy stacjonarnie w kolekturze. Warto też zaznaczyć, że 359 graczy poprawnie wytypowało cztery z pięciu liczb. Każdy z nich zgarnął jednak niewielką sumę, bo tylko 534.10 zł.

Mini Lotto. Wysokie wygrane. Październik 2024

479 315,60 zł – 25 października

459 118,40 zł – 22 października, Rzeszów

241 695,00 zł – 18 października, Łódź

241 695,00 zł – 18 października, Przasnysz

222 139,20 zł – 16 października, Rejowiec Fabryczny

222 139,20 zł – 16 października, lotto.pl

232 546,80 zł – 15 października, Gdańsk



232 546,80 zł – 15 października, Nowa Sól

218 749,80 zł – 14 października, Chrzanów

218 749,80 zł – 14 października, Leszno

334 913,20 zł – 13 października, Sochaczew

549 090,80 zł – 12 października, Ełk

499 013,20 zł – 11 października, Radom

154 371,00 zł – 9 października, Dziekanowice

154 371,00 zł – 9 października, lotto.pl

154 371,00 zł – 9 października, Chełmek

466 620,00 zł – 8 października, Łobżenica

261 221,80 zł – 5 października, Koszalin

261 221,80 zł – 5 października, Głogów

118 383,10 zł – 4 października, Warszawa

118 383,10 zł – 4 października, Ozimek

118 383,10 zł – 4 października, Kłodzko

118 383,10 zł – 4 października, Ryn

230 042,40 zł – 3 października, Kąty Wrocławskie

230 042,40 zł – 3 października, Świnoujście

111 600,60 zł – 2 października, Wieluń

111 600,60 zł – 2 października, Biały Bór

111 600,60 zł – 2 października, Bydgoszcz

111 600,60 zł – 2 października, Wałbrzych

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.

