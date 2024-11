Rozbili bank w Eurojackpot. Poszczęściło się też graczowi z Polski

Eurojackpot to loteria, którą z wypiekami na twarzy śledzą miliony Europejczyków. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu, a wygrać można gigantyczne sumy pieniędzy. Tym razem kumulacja wynosiła aż 340 mln zł. Wylosowano liczby 22, 29, 36, 38, 43, a także 1 i 6

Eurojackpot 5 listopada. Wygrane

Nikt z graczy nie zgarnął głównej nagrody, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach. W związku z tym, kumulacja w kolejnym losowaniu (8 listopada) wyniesie aż 400 mln zł.

Jednak dla jednej osoby to był zdecydowanie szczęśliwy wieczór. Wysłany kupon, warty 12.50 zł, przyniósł bowiem wygraną IV stopnia. W związku z tym, wygrana to 677 211.60 zł. Ponieważ od wygranej powyżej 2280 zł trzeba uiścić 10-procentowy podatek, to na konto szczęśliwca trafi 609 490.44 zł.

Największym szczęściarzem okazał się z kolei jeden z graczy w Szwecji. Wygrana II stopnia wzbogaciła go o kwotę 1 851 956.30 euro. Padło też sześć wygranych III stopnia. Cztery w Niemczech i po jednej w Danii, a także Hiszpanii. Każdy z graczy „ustrzelił” 174 069.50 euro.

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Poniżej podajemy 10 najwyższych wygranych w Eurojackpot, które zdarzyły się w Polsce.

213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój 24 422 355,50 zł – Koziegłowy 23 403 059,00 zł – Skawina

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?