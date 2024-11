Pechowe losowanie Lotto. Wybuch radości, a później płacz

Czwartkowy (7 listopada) wieczór przyniósł solidną dawkę emocji dla jedenastu graczy. Każdy ze zwycięzców zapewne już w myślach rozpoczynał nowe życie i planował wydatki po przelewie milionów złotych na konto. Później niestety przyszła szara rzeczywistość. Choć wygrana dla każdego z nich to naprawdę solidny zastrzyk gotówki, to trafić „szóstkę” a wygrać tylko tyle pieniędzy, to jest naprawdę duży pech.

Lotto 7 listopada. Wyniki

Tym razem wylosowano liczby 1, 11, 21, 22, 31 i 41. To wynik nietypowy, bo pięć z sześciu liczb ma „jedynkę”. Jest spore prawdopodobieństwo, że wszyscy zwycięzcy sami na swoich kuponach wypisali taką kombinację, a nie korzystali z opcji „chybił trafił”.

Ile wygrali zwycięzcy?

220 722.30 zł. Odliczając od tej kwoty 10-procentowy podatek, to na konto każdej z osób wpłynie 198 650.07 zł. Trzeba przyznać, że jak na trafienie „szóstki”, to bardzo mała kwota. Choć z drugiej strony, kwota blisko 200 tys. zł to dużo pieniędzy i gdy emocje opadną, każdy ze zwycięzców będzie się jednak cieszył.

Znamy też lokalizacje zwycięskich kuponów, podajemy je w akapicie niżej. Warto też wspomnieć, że aż 270 osób poprawnie wytypowało pięć z sześciu liczb. Każda z nich wzbogaciła się o 834.60 zł.

Czytaj też:

Niemcy mieli szczęście. Wygrali więcej od PolakówCzytaj też:

Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot. Nikt w Polsce tyle nie wygrał

Lotto. Wysokie wygrane. Listopad 2024 r.