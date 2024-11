Nowi milionerzy w Polsce. Wiemy, gdzie wysłali kupony Eurojackpot

Tym razem wylosowano liczby: 2, 3, 34, 38, 49, a także 10 i 11. W Polsce padły dwie wygrane III stopnia.

Eurojackpot 12 listopada. Szczegóły wygranych

Polscy szczęśliwcy udali się do kolektur w Częstochowie (Rynek Wieluński 27) i Świętoszowie (Husarska 1). Każdy z nich wygrał 1 064 411,80 zł. Odliczając 10-procentowy podatek, to na konta zwycięzców wpłynie kwota 957 970,62 zł. W całej Europie padły tym razem trzy wygrane II stopnia, po jednej w Norwegii, Niemczech i na Słowacji. Każda z nich to wygrana 876 348,10 euro.

Czytaj też:

Niemcy mieli szczęście. Wygrali więcej od Polaków

Eurojackpot 15 listopada. Gigantyczna kumulacja

Ponieważ kolejny raz nie padła wygrana I stopnia, to w piątkowym (15 listopada) losowaniu kumulacja będzie wręcz niewyobrażalna. Wyniesie oszałamiające 520 mln zł.

Czytaj też:

Rozbili bank w Eurojackpot. Poszczęściło się też graczowi z Polski

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Listopad 2024

1 064 411,80 zł – 12 listopada, Częstochowa

1 064 411,80 zł – 12 listopada, Świętoszów

1 649 927,10 zł – 8 listopada, Brzeziny-Kolonia

677 211,60 zł – 5 listopada, Grodków

333 354,60 zł – 1 listopada, Warszawa

333 354,60 zł – 1 listopada, Słupia

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Poniżej podajemy 10 najwyższych wygranych w Eurojackpot, które zdarzyły się w Polsce.

213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński, 12 sierpnia 2022 r. 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński, 13 sierpnia 2021 r. 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski, 10 maja 2019 r. 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski, 11 września 2020 r. 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała, 2 maja 2023 r. 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie, 29 października 2021 r. 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński, 3 września 2024 r. 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój, 29 czerwca 2018 r. 24 422 355,50 zł – Koziegłowy, 20 czerwca 2023 r. 23 403 059,00 zł – Skawina, 4 listopada 2022 r.

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?