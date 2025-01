Elon Musk przejmie TikToka? Chińczycy komentują sensacyjne doniesienia

Chińska firma ByteDance, właściciel TikToka, rozważa sprzedaż popularnej platformy społecznościowej. Według doniesień agencji Bloomberg, jednym z potencjalnych nabywców mógłby być Elon Musk, najbogatszy człowiek świata. TikTok, który odwiedza ponad miliard użytkowników miesięcznie, jest obecnie wyceniany na 84 miliardy dolarów.

Czy TikTok zmieni właściciela?

Rozmowy na temat sprzedaży mają związek z obawami chińskich władz przed nadchodzącym wyrokiem Sądu Najwyższego USA. Decyzja, która ma zapaść 19 stycznia, może zakazać korzystania z TikToka w Stanach Zjednoczonych.

Administracja Joe Bidena wielokrotnie wyrażała wątpliwości co do bezpieczeństwa aplikacji, sugerując, że może być ona wykorzystywana przez Chiny do szpiegowania i manipulacji politycznej.

Elon Musk potencjalnym nabywcą

Bloomberg donosi, że ByteDance prowadzi wstępne rozmowy z Elonem Muskiem. Jednym z rozważanych scenariuszy jest przejęcie przez należącą do Muska platformę X (dawniej Twitter) operacji TikToka w USA. Mimo to, rzecznik TikToka, w rozmowie z BBC, odrzucił te spekulacje, określając je jako „czystą fikcję”.

Donald Trump, były prezydent USA, zaapelował do Sądu Najwyższego o opóźnienie decyzji dotyczącej TikToka do czasu jego potencjalnego powrotu do urzędu. Trump wyraził chęć znalezienia „politycznego rozwiązania” i sprzeciw wobec zakazu aplikacji. Wcześniej spotkał się z dyrektorem generalnym TikToka, Shou Zi Chew, by omówić przyszłość platformy.

Miliard użytkowników i gigantyczna wartość

TikTok, założony w 2016 roku przez ByteDance, jest jedną z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych na świecie. Użytkownicy tworzą i oglądają krótkie filmy wideo, które mają długość od kilku sekund do trzech minut.

Platforma przyciąga miesięcznie ponad miliard aktywnych użytkowników i stała się fenomenem globalnym, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń.

