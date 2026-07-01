Sebastian czy Dominika Kulczyk? Imperium brata rośnie w siłę, siostra się oddala

Jeszcze w 2016 r., niedługo po śmierci ich ojca, dr. Jana Kulczyka, występowali wspólnie na Liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Z majątkiem szacowanym wtedy na 16,5 mld zł zajmowali pierwsze miejsce.

Za życia ojca swoje gabinety mieli po przeciwnych stronach pierwszego piętra kamienicy przy ulicy Kruczej, gdzie mieści się siedziba Kulczyk Holding. Ale dzisiaj w biznesie mówią jednym głosem. Taka była wola dr. Jana Kulczyka, który chciał, by po jego śmierci o losach firmy Dominika z Sebastianem decydowali wspólnie.

Razem, ale osobno