7 najbogatszych Ukraińców. To oni trzęsą ukraińskim biznesem

Rolnictwo, przemysł, handel, ale też i nowe technologie. Ukraina ma swoich najbogatszych, którzy, mimo spadków majątków wywołanych przez agresję Rosji, trzymają miliardy w portfelach.
Mimo wojny, ukraiński biznes żyje. Ukraina ma w tej chwili 23 dolarowych miliarderów – tak wynika z analiz platformy inwestycyjnej InVenture. Wielu z nich to oligarchowie, którzy dorobili się majątku dzięki kontaktom z władzą. Ale jest też nowe pokolenie, które upatruje swojej szansy w AI.
Czytaj też:
Lista 100 najbogatszych Polaków „Wprost” 2026. Rewolucja w zestawieniu i nowy lider
7 najbogatszych Ukraińców
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.