7 najbogatszych Ukraińców. To oni trzęsą ukraińskim biznesem

Mimo wojny, ukraiński biznes żyje. Ukraina ma w tej chwili 23 dolarowych miliarderów – tak wynika z analiz platformy inwestycyjnej InVenture. Wielu z nich to oligarchowie, którzy dorobili się majątku dzięki kontaktom z władzą. Ale jest też nowe pokolenie, które upatruje swojej szansy w AI.

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