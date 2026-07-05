Najbardziej tajemniczy miliarderzy w Polsce. Nikt o nich nie słyszał, a zatrudniają tysiące ludzi
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Najbardziej tajemniczy miliarderzy w Polsce. Nikt o nich nie słyszał, a zatrudniają tysiące ludzi

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Anonimowy mężczyzna
Anonimowy mężczyzna Źródło: Shutterstock
Budują firmy warte miliardy złotych, zatrudniają tysiące ludzi, ale sami pozostają niemal niewidzialni. Nie udzielają wywiadów, unikają kamer i strzegą swojej prywatności skuteczniej niż światowe gwiazdy biznesu. Oto najbardziej tajemniczy miliarderzy z Listy 100 najbogatszych Polaków.

Pieniądz lubi ciszę – to znane powiedzonko wielu najbogatszych Polaków wzięło sobie bardzo do serca. Chociaż odnieśli wielki sukces i zbudowali od zera firmy przynoszące miliardy złotych przychodów, to pozostają w całkowitym cieniu. Nie pokazują się publicznie, nie udzielają wywiadów, nie znają ich nawet pracownicy.

Pan Dino i niemieccy miliarderzy

Źródło: Wprost
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