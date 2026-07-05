Najbardziej tajemniczy miliarderzy w Polsce. Nikt o nich nie słyszał, a zatrudniają tysiące ludzi

Pieniądz lubi ciszę – to znane powiedzonko wielu najbogatszych Polaków wzięło sobie bardzo do serca. Chociaż odnieśli wielki sukces i zbudowali od zera firmy przynoszące miliardy złotych przychodów, to pozostają w całkowitym cieniu. Nie pokazują się publicznie, nie udzielają wywiadów, nie znają ich nawet pracownicy.

Pan Dino i niemieccy miliarderzy