Chłodna 35. Nowa elegancja warszawskiej Woli

Chłodna ma szczególne miejsce w historii Warszawy. Przed wojną była jedną z eleganckich osi zachodniego Śródmieścia, z miejskim ruchem, usługami, kamienicami i wyraźnym charakterem. Część od al. Jana Pawła II do ul. Żelaznej została zrewitalizowana kilkanaście lat temu. Teraz nowy rozdział ma objąć odcinek bliżej Towarowej, Żelaznej i Wroniej – miejsce, w którym historyczna tkanka Woli spotyka się z nową architekturą, biurowym centrum miasta i rosnącą rangą tej części Warszawy.

Odmienione oblicze chłodnej

Zmiana ma być widoczna nie tylko w estetyce, ale w samej strukturze ulicy. Miasto przygotowuje rewitalizację odcinka od ul. Wroniej do ul. Towarowej, a Monting Development odpowiada za modernizację fragmentu od ul. Żelaznej do ul. Wroniej. Spółka podpisała w tej sprawie umowę z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy na 10 mln zł, z możliwością zwiększenia nakładów w zależności od ostatecznego zakresu prac i uzgodnień z miastem. Planowane prace obejmują rewitalizację nawierzchni jezdni i chodników, nowe krawężniki, modernizację oświetlenia, uporządkowanie infrastruktury podziemnej, poszerzenie stref pieszych oraz lepszą organizację parkowania. Najbardziej odczuwalnym elementem będzie jednak zieleń. Na Chłodnej pojawią się nowe drzewa, krzewy ozdobne. Chłodna ma stać się miejską promenadą łączącą intensywne życie zawodowe stolicy z popołudniowym spokojem.

W przypadku Chłodnej 35 ta przemiana ma szczególne znaczenie. Po rewitalizacji ulica stworzy spójną przestrzeń z budynkiem: od nawierzchni i światła, przez nasadzenia i rytm pieszy, po wejście do apartamentowca. To podejście dobrze pokazuje zmianę myślenia o luksusie. Najwyższy standard nie kończy się na lobby. Jest dowodem na to, że luksus we współczesnym mieście coraz rzadziej definiowany jest wyłącznie przez metraż czy sam prestiżowy adres. Jego miarą staje się jakość otoczenia, dostęp do bujnej zieleni oraz spójność urbanistyczna.

– W projekcie Chłodnej 35 bardzo ważne jest dla nas to, żeby budynek i ulica tworzyły jedną spójną całość. Liczy się to, jak wygląda najbliższe otoczenie, zieleń, światło, nawierzchnia, sposób poruszania się pieszych i pierwsze wrażenie po wyjściu z budynku. Rewitalizacja Chłodnej pozwoli przywrócić tej ulicy rangę, na jaką zasługuje, i stworzyć przestrzeń publiczną odpowiadającą jakości samej inwestycji – mówi Jarosław Fiutowski, dyrektor operacyjny w Monting Development.

Zachodni fragment Chłodnej zmieni się równocześnie na kilku poziomach: ulicy, zieleni, oświetlenia, organizacji ruchu i historycznej zabudowy. Dzięki temu za kilka lat Chłodna stanie się jedną z najbardziej eleganckich i zielonych ulic centralnej Warszawy. Będzie to miejsce, które odzyska swój historyczny prestiż i zyska nowe znaczenie na mapie miasta jako przykład dojrzałej i odpowiedzialnej rewitalizacji, w której prywatna inwestycja staje się impulsem służącym wspólnemu dobru wszystkich mieszkańców.

Prywatność, bezpieczeństwo, codzienny komfort

Na tym tle Chłodna 35 została zaprojektowana jako projekt kameralny, ale bardzo intensywny jakościowo. W budynku powstaną 54 apartamenty. Skala inwestycji ma budować prywatność i poczucie rezydencjonalnego charakteru, a nie anonimowość typową dla większych projektów. W inwestycji wykluczony ma być również najem krótkoterminowy, aby chronić spokój mieszkańców i stabilny charakter wspólnoty.

W Chłodnej 35 przewidziano całodobową obsługę concierge, reprezentacyjne foyer i recepcję, rozbudowane części wspólne oraz prywatne atelier z zapleczem kuchennym i barowym. To przestrzeń przewidziana m.in. na prywatne kolacje, degustacje i spotkania z gotowaniem na żywo. Części wspólne mają bardziej przypominać kameralny klub rezydencjonalny niż typowy apartamentowiec.





Ważny jest także sposób wykończenia. Monting Development zapowiada, że w częściach wspólnych nie będzie zwykłych malowanych ścian. Pojawią się szlachetne tapety, kamień i inne wysokiej klasy okładziny. Hol wejściowy z fortepianem, aromaterapią i subtelną muzyką ma tworzyć atmosferę spokoju już od pierwszego kontaktu z budynkiem. Ten detal jest istotny, bo w segmencie luksusowym coraz częściej liczy się nie pojedynczy efekt, lecz konsekwencja całego doświadczenia. Chłodna 35 zaoferuje także prywatną strefę wellness z basenem, saunami, floatingiem i częścią fitness. To udogodnienia projektowane jako część stylu życia mieszkańców. W takim ujęciu luksus oznacza możliwość regeneracji, ćwiczeń i odpoczynku bez wychodzenia z budynku, w warunkach prywatności i pełnej kontroli nad czasem.

Kolejnym ważnym filarem projektu jest bezpieczeństwo. Budynek będzie wyposażony w zaawansowane systemy kontroli dostępu, monitoring, rozwiązania smart home i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy wjeździe do garażu. Wybrane miejsca postojowe zostaną oddzielone wewnętrznymi bramami i wyposażone w stacje ładowania samochodów elektrycznych. W podziemnych kondygnacjach zaplanowano także prywatny schron, projektowany w konsultacji z Wojskową Akademią Techniczną. W świecie, w którym klienci coraz mocniej cenią spokój, przewidywalność i odporność, tego typu rozwiązania stają się częścią nowego języka luksusu. Technologia w Chłodnej 35 ma działać dyskretnie. Systemy inteligentnego domu pozwolą zarządzać światłem, temperaturą i bezpieczeństwem, a automatyzacja dostępu ma ułatwiać codzienne korzystanie z budynku. Chodzi o komfort, który jest obecny, ale zarazem dyskretny.

Nowy język luksusu

Chłodna 35 dobrze pokazuje, jak zmienia się rynek luksusowych nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Najbardziej wymagający klienci szukają projektów kompletnych: kameralnych, dobrze zarządzanych, bezpiecznych, pięknie zaprojektowanych i osadzonych w wartościowym otoczeniu. Coraz większe znaczenie ma cała sekwencja codziennego życia – od ulicy i zieleni, przez lobby, usługi i części wspólne, po prywatny apartament. Dlatego Chłodna 35 jest opowieścią o dwóch poziomach zmiany. Pierwszy dotyczy samego budynku: butikowego, bogatego w udogodnienia, zaawansowanego technologicznie i zaprojektowanego dla osób, które cenią prywatność.

Drugi dotyczy miasta: ulicy, która po rewitalizacji zyska elegancję oraz dużą ilość zieleni. Właśnie połączenie tych dwóch elementów zdecyduje o wyjątkowości tego adresu, a ta część Woli stanie się jednym z najbardziej wyrazistych przykładów nowej elegancji Warszawy.