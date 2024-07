Zagraniczne nieruchomości w zasięgu ręki. Polacy remontują domy za granicą

Podstawową przyczyną rosnącego zainteresowania zagranicznymi nieruchomościami do remontu są ceny. W Polsce rynek nieruchomości od dłuższego czasu cechuje się dynamicznym wzrostem cen, co sprawia, że coraz mniej osób stać na zakup nowego domu czy mieszkania. Tymczasem w wielu krajach Europy, szczególnie na południu, można znaleźć oferty sprzedaży domów wymagających renowacji w niezwykle atrakcyjnych cenach.

Na przykład, we Włoszech można kupić domy w malowniczych miasteczkach za kwoty rzędu kilku tysięcy euro. Choć wymagają one często znacznych nakładów finansowych na remont, to i tak całkowity koszt inwestycji jest znacznie niższy niż zakup nowej nieruchomości w Polsce. Ponadto, wiele tych krajów oferuje korzystne warunki dla zagranicznych inwestorów, w tym ulgi podatkowe i wsparcie w renowacji zabytkowych budynków.

Popularne kierunki inwestycji

Wśród krajów cieszących się największym zainteresowaniem Polaków znajdują się:

Włochy : Kraj ten oferuje szeroką gamę nieruchomości do remontu, od malowniczych wiejskich domków po zabytkowe kamienice w małych miasteczkach. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne, a dodatkowym atutem jest możliwość zamieszkania w kraju o bogatej kulturze i historii.

Hiszpania : Szczególnie regiony takie jak Andaluzja czy Katalonia przyciągają Polaków. Hiszpania kusi nie tylko niskimi cenami nieruchomości, ale także ciepłym klimatem i wysoką jakością życia.

Portugalia: Kraj ten oferuje wiele atrakcyjnych nieruchomości do remontu, zwłaszcza w regionach Algarve i Lizbony.

Korzyści z inwestowania w zagraniczne nieruchomości

Inwestowanie w zagraniczne nieruchomości do remontu niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim, nawet po uwzględnieniu kosztów remontu, całkowity koszt inwestycji jest często niższy niż zakup nowej nieruchomości w Polsce. Ponadto, renowacja starych domów pozwala na stworzenie unikalnych, często zabytkowych wnętrz, które trudno znaleźć na polskim rynku.

Dla wielu Polaków jest to także okazja do zainwestowania w drugi dom, który może służyć jako miejsce wypoczynku podczas wakacji. W krajach takich jak Hiszpania czy Portugalia, dzięki korzystnej pogodzie, można cieszyć się przyjemnym klimatem przez większą część roku.

Wyzwania związane z zakupem i remontem zagranicznych nieruchomości

Oczywiście, inwestowanie w zagraniczne nieruchomości wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Przede wszystkim, proces zakupu nieruchomości w obcym kraju może być skomplikowany, zwłaszcza dla osób nieznających lokalnych przepisów prawnych i procedur. Konieczne może być skorzystanie z usług lokalnych prawników i doradców, co generuje dodatkowe koszty.

Kolejnym wyzwaniem są koszty i logistyka remontu. W krajach takich jak Włochy czy Hiszpania, gdzie wiele budynków jest zabytkowych, remonty muszą być przeprowadzane zgodnie z restrykcyjnymi przepisami ochrony dziedzictwa kulturowego. Może to oznaczać konieczność użycia określonych materiałów i technik, co zwiększa koszty.

Inwestowanie w zagraniczne nieruchomości może być nie tylko opłacalnym przedsięwzięciem, ale także sposobem na realizację marzeń o posiadaniu domu w malowniczym zakątku Europy.

