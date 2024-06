Polscy inżynierowie na stażach w ESA. Branża kosmiczna szuka pracowników

Do 2025 roku 30 polskich kandydatów weźmie udział w kluczowych projektach ESA, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe.

Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, podkreśla: "Dekadę temu ciężko było znaleźć doświadczonego inżyniera w Polsce. Teraz sytuacja bardzo się zmieniła dzięki programom stażowym i rozwojowi kadr w firmach kosmicznych."

Polski sektor kosmiczny

POLSA informuje, że w Polsce działa ponad 400 podmiotów w sektorze kosmicznym, zatrudniających około 15 tys. osób. Polskie firmy specjalizują się m.in. w sterowaniu, robotyce, mechatronice i systemach komunikacyjnych dla satelitów. Kluczowe europejskie firmy kosmiczne mają swoje oddziały w Polsce, co sprzyja rozwojowi sektora.

Przystąpienie Polski do ESA w 2012 roku przyspieszyło rozwój sektora kosmicznego, umożliwiając krajowym firmom uczestnictwo w europejskich programach kosmicznych. W 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwiększyło wysokość składki członkowskiej do ESA, przeznaczając na ten cel 360 mln euro. Ponad 90 proc. tej kwoty trafi do polskich firm i instytucji naukowych realizujących projekty we współpracy z ESA.

Paweł Wojtkiewicz zaznacza, że rozwój kadr powinien obejmować współpracę uczelni z firmami oraz zwiększenie liczby staży, także za granicą. "Wzmocnienie procesu budowy kadr dla sektora kosmicznego powinno przebiegać wielotorowo," mówi Wojtkiewicz, podkreślając znaczenie programów stażowych i angażowania studentów w projekty kosmiczne.

Inżynierowie w ESA

Pierwsza grupa polskich absolwentów rozpoczęła staż w ESA w kwietniu br., a do 2025 roku na staże trafi 30 kandydatów. Zdobyte doświadczenie obejmie inżynierię systemową, integrację i testowanie stacji kosmicznej Lunar Gateway, budowę centrum analogowego powierzchni Księżyca oraz technologie obserwacji Ziemi.

Polskie firmy i instytuty intensywnie współpracują z uczelniami, a zainteresowanie kierunkami związanymi z sektorem kosmicznym rośnie. Wojtkiewicz zachęca: "To nie muszą być osoby kończące kierunek inżynieria kosmiczna. Ważne, aby mieli wiedzę, jak wykorzystać swoją specjalizację w sektorze kosmicznym." Zachęca również studentów do angażowania się w studenckie projekty kosmiczne, które mogą być realizowane pod auspicjami ESA.

