Domy za symboliczną złotówkę w Polsce? „Zacznie się na Podlasiu”
Domy za symboliczną złotówkę w Polsce? „Zacznie się na Podlasiu”

Wioska na Podlasiu
Wioska na Podlasiu Źródło: Shutterstock / Pawel Kazmierczak
Dla wszystkich, którym bliskie jest hasło „mieszkanie prawem, nie towarem” jest dobra wiadomość. Mieszkania, a nawet całe domy mogą być u nas za symboliczną złotówkę, a nowi mieszkańcy mogą zyskać dotację za ich zasiedlenie. Nie będą to lokalizacje marzeń, standard też nie będzie najwyższy, ale zamieszkasz na swoim. Alternatywą będą bardzo drogie nieruchomości w największych miastach Polski.

Blisko 20 lat temu Donald Tusk obiecywał, że Polska będzie drugą Irlandią. A jeśli tak, właśnie tam rząd uruchomił program „Our Living Islands” dla osób gotowych przeprowadzić się na jedną z 23 wyludnionych wysp u zachodnich wybrzeży kraju. Z programu mogą skorzystać także obcokrajowcy. Dofinansowanie zależy od stanu budynku i lokalizacji. Za zasiedlenie opuszczonego domu można otrzymać 60 tys. euro, za odnowienie nieruchomości w ruinie nawet 84 tys. euro. Warunek dla ludzi, którzy inaczej nie mogą rozwiązać swoich problemów lokalowych jest dość prosty do spełnienia – nieruchomość trzeba zasiedlić na minimum 10 lat, wykluczone jest jego wynajmowanie turystom. Oferta wydaje się kusząca: dotacje na remont pozwalają doprowadzić dom do stanu używalności. Więcej, jego wartość wzrośnie, o co nie trudno, bo dziś wynosi mniej niż zero.

