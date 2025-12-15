Domy za symboliczną złotówkę w Polsce? „Zacznie się na Podlasiu”

Blisko 20 lat temu Donald Tusk obiecywał, że Polska będzie drugą Irlandią. A jeśli tak, właśnie tam rząd uruchomił program „Our Living Islands” dla osób gotowych przeprowadzić się na jedną z 23 wyludnionych wysp u zachodnich wybrzeży kraju. Z programu mogą skorzystać także obcokrajowcy. Dofinansowanie zależy od stanu budynku i lokalizacji. Za zasiedlenie opuszczonego domu można otrzymać 60 tys. euro, za odnowienie nieruchomości w ruinie nawet 84 tys. euro. Warunek dla ludzi, którzy inaczej nie mogą rozwiązać swoich problemów lokalowych jest dość prosty do spełnienia – nieruchomość trzeba zasiedlić na minimum 10 lat, wykluczone jest jego wynajmowanie turystom. Oferta wydaje się kusząca: dotacje na remont pozwalają doprowadzić dom do stanu używalności. Więcej, jego wartość wzrośnie, o co nie trudno, bo dziś wynosi mniej niż zero.