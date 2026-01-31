Więcej transakcji, mniej pustostanów. Rynek biurowy wraca do formy?

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała kwartalne dane dotyczące rynku powierzchni biurowych. Analizowano osiem głównych rynków regionalnych w Polsce – Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin – w ujęciu za czwarty kwartał 2025 roku.

– Na koniec IV kwartału 2025 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 724 300 m kw. – czytamy w komunikacie PINK.

Największe transakcje IV kwartału

PINK podsumował także największe transakcje IV kwartału 2025 r. Wśród nich znalazły się m.in.:

przedłużenie umowy najmu na 12 600 m kw. przez Align Technology w budynku Wrocławski Park Biznesu Bierutowska Park III we Wrocławiu,

przedłużenie i ekspansja na łączną powierzchnię 12 200 m kw. przez poufnego najemcę z sektora bankowości w budynku Olivia Star w Gdańsku,

nowa umowa najmu na 8 600 m kw. w Grundmanna Office Park A w Katowicach, wynajęta przez Wartę.

Rynki biurowe w liczbach

Według raportu PINK niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały:

Kraków – 1 842 300 m kw.,

Wrocław – 1 337 600 m kw.,

Trójmiasto – 1 067 000 m kw.

W analizowanym okresie do użytku oddano jeden obiekt biurowy o powierzchni 2 500 m kw. – Bukowska 144 w Poznaniu, zrealizowany przez prywatnego inwestora.

Mniej pustostanów

Na koniec grudnia 2025 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było około 1 138 800 m kw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 16,9 proc. (spadek o 0,8 p.p. względem III kwartału 2025 roku i 0,9 p.p. wobec analogicznego okresu 2024 roku).

Izba wskazuje, że najwyższy odsetek niewynajętej powierzchni odnotowano w Katowicach – 21,6 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,4 proc.

Wynajem i transakcje w IV kwartale

Jak podaje PINK, całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w IV kwartale 2025 roku wyniósł 249 300 m kw., co jest wynikiem o 84 proc. wyższym względem ubiegłego kwartału oraz o 13 proc. wyższym względem analogicznego okresu 2024 roku.

Najwięcej powierzchni biurowej zostało wynajęte we:

Wrocławiu – 75 600 m kw.,

Krakowie – 65 700 m kw.,

Trójmieście – 41 800 m kw.

– W IV kwartale 2025 roku odnowienia obecnych umów najmu odnotowały największy udział – 48 proc. – w wolumenie transakcji. Nowe umowy stanowiły 42 proc., ekspansje 9 proc., natomiast powierzchnie użytkowane na potrzeby właścicieli budynków stanowiły 1 proc. całkowitej aktywności najemców – czytamy w komunikacie PINK.

