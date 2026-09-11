Prawdziwy luksus zaczyna się od tego, czego nie da się kupić

Właśnie na tych wartościach budują dziś swoje projekty deweloperzy, a inwestorzy szukają nieruchomości, których przewaga nie zniknie wraz ze zmianą rynkowej mody.

Jeszcze kilkanaście lat temu o atrakcyjności mieszkania w znacznie większym stopniu niż obecnie decydowały lokalizacja i jego fizyczne parametry. Liczył się metraż, liczba pokoi, balkon, miejsce parkingowe czy standard wykończenia.

Dziś ten sposób myślenia coraz częściej ustępuje miejsca innemu. Wraz ze zmianą stylu życia zmieniają się również oczekiwania wobec przestrzeni, w której mieszkamy. Dla części zamożnych klientów wartością staje się nie tylko sama lokalizacja i powierzchnia, lecz także czas, którego nie trzeba tracić na dojazdy, możliwość odpoczynku bez opuszczania budynku czy prywatność, której trudno szukać w gęstej miejskiej zabudowie. Dobry adres zaczyna być więc czymś więcej niż prestiżem – może oznaczać konkretną jakość codziennego funkcjonowania.

– Dziś luksus definiowany jest inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nie jest już wyłącznie symbolem statusu czy posiadania wyjątkowych przedmiotów. Prawdziwym luksusem stają się zdrowie, dobrostan, prywatność oraz czas – czas dla siebie, rodziny i przyjaciół w coraz bardziej przebodźcowanym świecie – mówił „Wprost” architekt Bartosz Trzop z pracowni Trzop Architekci.

Ta zmiana sprawia, że granica między mieszkaniem a szeroko rozumianym stylem życia zaczyna się zacierać. Apartament premium ma nie tylko zapewniać przestrzeń, w której można zamieszkać. Ma również odpowiadać na potrzeby: umożliwić odpoczynek, dbanie o kondycję, kontakty z innymi mieszkańcami, a czasem także korzystanie z usług, które do niedawna kojarzyły się przede wszystkim z hotelami.

– Nieruchomość przestaje być wyłącznie miejscem do życia czy lokatą kapitału. Staje się przestrzenią, która realnie wpływa na codzienność, komfort, spokój i sposób funkcjonowania – mówił „Wprost” Tomasz Karpiel, COO Angel Poland Group.

W efekcie współczesny luksus coraz trudniej zamknąć w cenie za metr kwadratowy. O wartości nieruchomości – poza lokalizacją i jakością architektury – decyduje także to, czego nie da się łatwo dodać po zakończeniu budowy: kontekst miejsca, prywatność czy sposób zaprojektowania całego otoczenia. To właśnie dlatego nowe projekty premium coraz częściej przypominają kompletne środowiska do życia, a nie tylko zespoły apartamentów.

– Budynki, które będą wartościowe za 20 czy 30 lat, to nie tylko te wykonane z najlepszych materiałów. To przede wszystkim miejsca wspierające zdrowie, relacje, spokój i codzienne funkcjonowanie człowieka – mówił „Wprost” Tomasz Kozak, wiceprezes zarządu PROFBUD.

Te zmiany nie pozostają wyłącznie na poziomie deklaracji. Widać je w projektach, w których część wspólna przestaje być dodatkiem do mieszkania, a staje się jednym z najważniejszych elementów całej inwestycji.

Apartament to dopiero początek

Dobrym przykładem jest NOHO ONE, powstające przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Projekt pokazuje, jak deweloperzy próbują dziś poszerzać definicję mieszkania: poza samym lokalem oferują także rozbudowane zaplecze wspólnych funkcji. W pierwszym etapie zaplanowano ponad 1500 mkw. przestrzeni obejmującej m.in. miejsca do aktywności i regeneracji, SPA, miejsce do coworkingu, bibliotekę, kino oraz strefy klubowe. Do tego dochodzą usługi dostępne za pośrednictwem aplikacji. Trudno jeszcze ocenić, jak intensywnie mieszkańcy będą z nich korzystać, ale sam kierunek jest czytelny: część codziennych potrzeb ma zostać zaspokojona w obrębie jednej inwestycji.





W praktyce oznacza to, że część potrzeb, których zaspokojenie jeszcze niedawno wymagało ruszenia się z domu, można zaspokoić w jego najbliższym otoczeniu. To właśnie oszczędność czasu – jedna z najbardziej pożądanych dziś form luksusu.

Znaczenie ma również sam adres. NOHO ONE powstaje w pobliżu Ronda Daszyńskiego, w części Warszawy, która w ostatnich latach przeszła wyraźną transformację i stała się jednym z najważniejszych centrów biznesowych miasta. Bliskość biur, gastronomii, usług, a także dobra komunikacja sprawiają, że lokalizacja jest tu nie tylko kwestią prestiżu, ale również codziennej wygody.

Luksus potrzebuje oddechu

W gęsto zabudowanych centrach miast coraz większą wartością staje się to, czego w mieście często brakuje: cisza, zieleń i możliwość odpoczynku bez rezygnowania z miejskiego stylu życia. Dobrze pokazuje to Murano, warszawski projekt PROFBUD przy ul. Anielewicza, w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i Muzeum POLIN.





Architektura i układ inwestycji zostały podporządkowane idei tworzenia przestrzeni nie tylko do mieszkania, ale również do odpoczynku i spotkań. W projekcie pojawiają się m.in. tarasy sąsiedzkie, zieleń oraz rozwiązania związane z aktywnością i regeneracją mieszkańców. Koncepcję uzupełnia „osiem stref”, obejmujących m.in. zdrowie, relacje, ruch, naturę i kulturę.

Nie chodzi przy tym o samo nagromadzenie udogodnień. Istotniejsze jest połączenie ich z lokalizacją. Mieszkaniec pozostaje w sercu miejskiej zabudowy miasta, ale jednocześnie może korzystać z zielonego otoczenia i przestrzeni zaprojektowanych z myślą o wyciszeniu. W segmencie premium właśnie takie połączenie – miejskość bez rezygnacji z prywatności i spokoju – staje się jednym z trudniejszych do skopiowania atutów.

Dom, przypominający hotel

Granica między luksusowym mieszkaniem a pięciogwiazdkowym hotelem coraz bardziej się zaciera. Klient segmentu premium oczekuje dziś nie tylko dobrej architektury i wysokiego standardu wnętrza, ale również obsługi, która pozwala ograniczyć liczbę codziennych obowiązków. The Upper House by Angel we Wrocławiu jest przykładem inwestycji, w której rozwiązania znane z hotelarstwa stają się częścią doświadczenia mieszkańców.





Koncepcja inwestycji łączy funkcję mieszkaniową z rozwiązaniami charakterystycznymi dla segmentu hotelowego. Istotną rolę odgrywają tu usługi concierge i zaplecze wspólnych przestrzeni, a także lokalizacja w centrum miasta. To model, w którym część obowiązków można delegować, a mieszkanie staje się bazą pozwalającą korzystać z miejskiej oferty bez rezygnowania z prywatności własnej przestrzeni.

To kolejny przykład wskazujący na to, że współczesny luksus coraz częściej oznacza odzyskiwanie czasu. Wysoki standard nie musi być dziś widoczny w przepychu. Może przejawiać się w tym, że ktoś inny zajmie się sprawami, które wcześniej trzeba było załatwić samemu.

Różne oblicza prestiżu

Współczesny segment premium nie ma jednego modelu. Dla jednych będzie nim apartament w centrum miasta, dla innych – nieruchomość pozwalająca na regularny kontakt z naturą i odpoczynek z dala od miejskiego rytmu. Widać to również w projektach INPRO. Oferta tego dewelopera obejmuje zarówno miejskie inwestycje w Trójmieście, jak i apartamenty wypoczynkowe w Mikołajkach.

To pokazuje, że coraz trudniej mówić o luksusie wyłącznie przez pryzmat metrażu czy standardu wykończenia. Znaczenie ma kontekst: to, gdzie znajduje się nieruchomość i jaki sposób korzystania z niej umożliwia ta lokalizacja. Dla jednego nabywcy będzie to bliskość biznesowego centrum, dla innego – dostęp do morza, jeziora czy terenów zielonych.

Właśnie ta niepowtarzalność miejsca może być ważna nie tylko dla komfortu mieszkańców, ale również dla długoterminowej atrakcyjności nieruchomości.

W przypadku nieruchomości premium znaczenie ma nie tylko sam apartament czy standard budynku, ale również to, jak zmienia się jego bezpośrednie otoczenie. Na przykład czy projekt wpisuje się w proces przemiany tej części miasta, która w ostatnich latach przechodzi kolejne etapy rewitalizacji.

To właśnie dlatego w segmencie luksusowym „lokalizacja” coraz częściej oznacza coś więcej niż prestiżowy adres. Liczy się także charakter miejsca, jego architektura, sąsiedztwo i perspektywa dalszego rozwoju. Tego elementu nie można wymienić ani unowocześnić po kilku latach – tak jak wyposażenia mieszkania.

Nieruchomość odporna na modę

Jest jeszcze druga strona tej historii. Nieruchomość premium kupuje się wprawdzie po to, by w niej mieszkać, ale dla części nabywców równie ważne jest pytanie, co stanie się z jej wartością za kilka czy kilkanaście lat. I właśnie tutaj kończy się prosta opowieść o „drogim mieszkaniu”. Sam wysoki standard nie wystarczy, jeśli podobnych nieruchomości można bez trudu znaleźć dziesiątki.





Rynek pokazuje zresztą, że wzrost wartości nieruchomości nie jest dziś automatyczny. Według CBRE w 2025 r. ceny mieszkań luksusowych rosły o 4–5 proc., ale kupujący potrzebowali więcej czasu na podjęcie decyzji, a negocjacje stały się ważniejszą częścią transakcji. Segment premium nadal się rozwija, ale nie premiuje już każdego projektu w takim samym stopniu.

Dla inwestora oznacza to konieczność patrzenia nie tylko na to, co nieruchomość oferuje dzisiaj, lecz także na cechy, które trudno odtworzyć w innych projektach. Dobry adres, wyjątkowy widok, sąsiedztwo zieleni, jakość architektury czy ograniczona możliwość powstania podobnych projektów mogą okazać się ważniejsze niż kolejna lista udogodnień.

– Inwestorzy myślą dziś długoterminowo. Szukają projektów, które nie tylko będą atrakcyjne dziś, ale również utrzymają swoją wartość w przyszłości. A to właśnie unikatowość, jakość i kontekst miejsca decydują o tym, czy dana nieruchomość będzie odporna na zmiany rynkowe – mówił „Wprost: Tomasz Karpiel, COO Angel Poland Group.

W tym sensie luksusowa nieruchomość zaczyna przypominać produkt, którego wartości nie da się sprowadzić do ceny za metr. Jeżeli o jej atrakcyjności decydują cechy niemożliwe do powielenia, zmienia się również sposób patrzenia na nią jako na inwestycję.

Najcenniejsze cechy luksusowej nieruchomości często nie są tymi, które można dopisać do folderu sprzedażowego. To czas, którego nie trzeba tracić na dojazdy. Spokój, którego nie da się dokupić później. Widok, którego nie ma gdzie indziej. Adres, którego nie da się powielić.

Dlatego o przyszłości segmentu premium nie musi decydować to, kto stworzy najbardziej efektowny budynek. Wygrają raczej te projekty, które odpowiedzą na prostsze, ale znacznie trudniejsze pytanie: czy za kilkanaście lat nadal będzie można powiedzieć, że dobrze się w tym miejscu żyje?