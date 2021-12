Uniwersalny pomysł na prezent na Boże Narodzenie? Ze słuchawek będzie zadowolony nie tylko meloman

Prezent na gwiazdkę do 50 zł? Jest to trudne, ale z pewnością nie niemożliwe. Kiedy budżet jest mocno ograniczony, warto sięgnąć właśnie po słuchawki. Za słuchawki dokanałowe JBL T110 z mikrofonem na Electro.pl zapłacimy tylko 31 zł, a resztę kwoty będziemy mogli wydać np. na słodycze. Słuchawki te może nie zagwarantują fantastycznej jakości, ale będą idealne do stosowania na co dzień.

Pomysły na prezent na Boże Narodzenie do 300 zł

Jeżeli chcemy zainwestować w nieco lepszy sprzęt, to możliwości pojawia się bardzo wiele. Wygodnym i praktycznym rozwiązaniem będą słuchawki nauszne JBL TUNE 500 (dla pań dostępne w kolorze różowym). Ci, którzy szukają wygodnych słuchawek nausznych, ale nie chcą martwić się plączącym się kablem powinni zwrócić uwagę na bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL Tune 510BT. Wybierając ten model, nie będziesz musiał martwić się częstym ładowaniem, ponieważ bateria po pełnym naładowaniu zapewnia nawet 40 godzin słuchania muzyki.

Połączeniem wygody słuchawek bezprzewodowych, a także minimalizmu słuchawek dokanałowych będą słuchawki HUAWEI FreeBuds 4i ANC. W tych maleńkich słuchawkach drzemie ogromny potencjał. Po naładowaniu możemy słuchać muzyki nawet przez 10 godzin. Słuchawki posiadają również funkcję redukcji szumów, dzięki czemu nic nie zabierze nam przyjemności ze słuchania muzyki, czy ulubionego podcastu.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.