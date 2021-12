Biedronka publikuje najnowszą gazetkę promocyjną. Sieć rozdaje vouchery

Najnowsza gazetka obowiązuje od czwartku 16 grudnia do niedzieli 19 grudnia (będzie to niedziela handlowa). Jeżeli planujesz w najbliższych dniach duże zakupy związane z przygotowaniami do Bożego Narodzenia, w Biedronce będziesz mógł sporo oszczędzić.

Biedronka – najnowsza gazetka już dostępna

Jeżeli jeszcze nie kupiłeś wszystkich świątecznych prezentów, warto rozważyć ich zakup w sklepach sieci Biedronka. Od czwartku do niedzieli wszyscy klienci, którzy kupią 3 zestawy kosmetyczne, a podczas zakupów zeskanują kartę Moja Biedronka, otrzymają voucher o wartości 50 proc. ceny zestawów. Voucher będzie miał krótką datę ważności, . Trzeba będzie go wykorzystać najpóźniej 2 dni po wystawieniu.

W najbliższych dniach oszczędzimy również robiąc zakupy spożywcze. Na przykład kupując 3 wytłaczanki jaj z chowu ściółkowego Moja Kurka, najtańsze z nich otrzymamy za darmo. Taką samą promocją objęte zostały wszystkie soki i smoothies marki Vital Fresh. Kupując 3, najtańszy dostaniemy gratis. Jednak, żeby skorzystać z obu tych promocji, musimy podczas zakupów zeskanować kartę Moja Biedronka.

Wszyscy klienci będą mogli skorzystać z promocji na płyn do płukania tkanin marki Lenor o pojemności 1,08 l lub 1,36 l. Jeżeli kupimy dwa opakowania, za każde z nich zapłacimy 6,99 zł. Do niedzieli będzie można zaoszczędzić na zakupie wszystkich produktów do higieny jamy ustnej. Kupując 3 dowolne produkty, najtańszy z nich otrzymamy za darmo.

Taniej kupimy również owoce i warzywa. Za kilogram bananów zapłacimy 2,99 zł zamiast 4,99 zł. Na sklepowe półki trafią również opakowania pomarańczy o wadze 2 kg, za które zapłacimy 4,98 zł zamiast 9,99 zł.