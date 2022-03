Lidl ze świetnymi ofertami tylko do soboty. Na co warto zwrócić uwagę?

Na półkach sklepu Lidl do soboty znajdziemy wszystko – od modnej odzieży, po profesjonalne narzędzia, również ogrodowe, łyżworolki i zabawki dla najmłodszych, akcesoria do pieczenia i wszystkie kuchenne narzędzia, które przydać się mogą przed Świętami Wielkanocnymi czy inne sprzęty domowe, które ułatwią nam wiosenne porządki. Niektóre z tych produktów stali klienci Lidla używają od lat. Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę w piątek i sobotę w sklepie.

Skórzane kurtki, sukienki i marynarki w Lidlu

W Lidlu pojawiły się modne produkty marki Esmara. To propozycje dla kobiet, które lubią elegancję „z pazurem”. Idealne na wiosnę będą ramoneski, które kupimy już od 79,90 zł, oraz sukienki w kwiatowe motywy, które mogą być romantycznym akcentem twojej stylizacji, a zapłacimy za nie od 39,99 zł. W supercenie (zaledwie 19,99 zł) są też bluzki damskie w różnych kolorach i wzorach.

W asortymencie nie zabrakło również propozycji dla panów. Modne kurtki skórzane mężczyźni będą mogli otrzymać za 79,90 zł. Warto też zwrócić uwagę na casualową marynarkę męską za jedyne 45 zł i spodnie chino, które są teraz na topie i dopełnią każdą stylizację.

Lidlowe narzędzia. Jakie sprzęty warto kupić?

Zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowym na lidl.pl, klienci, którzy potrzebują dopełnić swój domowy warsztat, znajdą kilka produktów, na które warto zwrócić szczególną uwagę. W Lidlu pojawiła sie wirtarkowkrętarka akumulatorowa, która przyda się w dosłownie każdym domu. W sklepie znajdziemy też bardziej profesjonalne sprzęty jak przecinarkę plazmową i szlifierkę taśmową. Wszystkie te narzędzia otrzymamy w cenach, które biją na głowę specjalistyczne sklepy.

Zabawki Lidla i inne artykuły dla najmłodszych

Do soboty 26 marca w Lidlu kupić będzie można ŁYŻWOROLKI – zarówno dziecięce jak i te młodzieżowe. Słońce za oknem może też zachęcić nas do kupienia naszym pociechom wrotek. Wszystkie te sprzęty kupimy już od 129 zł. Nie będziecie musieli też szukać kasków w innych sklepach – je także nabędziecie w Lidlu.

A tych najmłodszych z pewnością przekona do siebie traktor Smoby na pedały z przyczepą. Szukasz czegoś mniejszego? Klasyczne samochody jeździki teraz są w Lidlu w supercenie 109 zł. Małe dziewczynki szaleją też na punkcie Laleczek wróżek Pixie Wilder Wings. Teraz są one dostępne w Lidlu za 39,99 zł.

Wielkanocne przygotowania z Lidlem

Wielkanoc to moment, w którym niemal każda rodzina stara się upiec i ugotować coś na własną rękę. Z pewnością wielkim ułatwieniem w tej szalonej gonitwie będą akcesoria filmy Zenker, która na rynku jest od 1885 roku. Producent proponuje nam blachy, formy i pojemniki na ciasto – wszystko już od 39,99 zł. Sami robicie kiełbaskę białą, która pojawi się na śniadaniu wielkanocnym? W Lidlu kupicie nadziewarkę do kiełbas, która bardzo ułatwi cały proces, za jedyne 79,90 zł.

Porządki w ogrodzie i w domu. Co przydatnego kupimy w Lidlu?

Wiosna to czas na prace porządkowe w ogrodzie. Zaczynamy nie tylko myć kostki, tarasy, sadzić nowe kwiaty, ale też przycinać gałęzie drzew czy krzewów. W tym pomogą nam specjalne elektryczne nożyce do żywopłotu, które kupimy w Lidlu za 179 zł, czy nożyce do gałęzi, które dostaniemy już od 129 złotych.

A co z wiosennymi porządkami w domu? Teraz w Lidlu kupimy mopa parowego do podłóg i ręczny odkurzacz parowy w jednym w supercenie 179 złotych. Sprzęt ma naprawdę szerokie zastosowanie – można nim myć podłogi, dywany, grilla, płytki ceramiczne, szkło czy armaturę.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.