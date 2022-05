Lidl nie ma dość. Genialne promocje w najnowszej gazetce

Majówka trwa, a jeżeli planujesz uzupełnić zapasy nie tylko grillowych przysmaków, koniecznie sprawdź najnowszą gazetkę promocyjną Lidla. Oprócz przysmaków na ruszt można tam znaleźć dziesiątki innych atrakcyjnych rabatów. A wszystkie będą dostępne tylko przed dwa dni.

Poniżej opisaliśmy kilka najciekawszych naszym zdaniem ofert. Cała gazetka promocyjna dostępna jest po tym linkiem.

Lidl zaskakuje najnowszymi promocjami

Z okazji 20. urodzin sieci Lidl w Polsce, marka regularnie zaskakuje wyjątkowymi rabatami. Nie inaczej będzie również tym razem. Tylko w poniedziałek klienci będą mogli skorzystać z bardzo dużej zniżki na filet z piersi kurczaka. Cena za kilogram zostanie obniżona aż o 41 proc. Trzeba jednak pamiętać, że oferta skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus.

Majówka nadal trwa, więc na sklepowych półkach nie mogło zabraknąć mięs w marynacie, które będą idealne na grilla. Wybór jest ogromny, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie pojawią się m.in.: skrzydełka z kurczaka w marynacie, marnowany filet z kurczaka, czy kiełbaski grillowe Kulinarne Podróże. Atrakcyjną promocją zostały objęte szaszłyki drobiowe. Każdy, kto zdecyduje się na zakup dwóch opakowań, za każde zapłaci 11,49 zł. Miłośnicy grilla będą mogli kupić również żeberka w marynacie. Za kilogram trzeba będzie zapłacić 24,99 zł. Ponieważ podczas grillowania ważne jest nie tylko mięso, ale również dobry sos, na półkach Lidla pojawi się bardzo szeroki wybór produktów marki Roleski.

Grill jest bardzo przyjemny, a mięso z niego bardzo smaczne. Zdecydowanie gorzej wygląda sprzątanie po takim gotowaniu. Lidl przychodzi z pomocą wszystkim tym, którzy nie lubią spędzać godzin na zmywaniu. W poniedziałek aż o 36 proc. zostanie obniżona cena tabletek do zmywarki All in 1 w opakowaniu XXXL, które zawiera aż 86 tabletek.

Jeżeli masz już dość grillowania, to w poniedziałek w Lidlu zacznie się tydzień w stylu hiszpańskim, a na sklepowe półki trafiąm.in. zestawy hiszpańskich wędlin, fuet, czy chorizo. Oczywiście nie mogło zabraknąć również hiszpańskich serów. Ci, którzy nie są miłośnikami gotowania, będą mogli sięgnąć po mrożone dania. Do wyboru będzie m.in. Paella – danie na patelnię, pizza Chorizo, czy empanadas.

Czytaj też:

Lidl z gorącą ofertą na sprzęt AGD i akcesoria ogrodnicze. Sprawdź, zanim inni cię uprzedzą