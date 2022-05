Lato wkracza do Lidla. Genialna oferta na Dzień Dziecka. Sprawdź, zanim inni cię uprzedzą

Produkty z najnowszego katalogu w Lidlu pojawią się już w poniedziałek 30 maja. Z promocji będzie można korzystać aż do soboty 4 czerwca, jednak niektóre z nich będą dostępne wyłącznie przez jeden dzień. Właśnie dlatego warto się pośpieszyć.

Dzień Dziecka z 50-procentowym rabatem na zabawki. Letnia kolekcja w Lidlu

Tylko w poniedziałek 30 maja klienci sklepów Lidl będą mogli oszczędzić kupując wybrane produkty z letniej kolekcji. Dokładnie o 10 zł zostaną obniżone ceny sukienek damskich z wiskozą, spodni, sandałów, a także innych butów męskich i damskich. Szczegóły promocji można znaleźć w katalogu po kliknięciu tutaj.

Oczywiście w ramach letniej kolekcji Lidla znajdziemy o wiele więcej produktów. Na klientów będą czekały m.in. damskie szorty jeansowe, topy, spódnice, kurtki jeansowe, a także męskie szorty, koszulki, czy japonki. Wszystkie te artykuły będą dostępne w bardzo atrakcyjny cenach. Za nic nie zapłacimy więcej niż 50 zł.

Lidl pamiętał również o nadchodzącym Dniu Dziecka. Właśnie z myślą o najmłodszych już od piątku 27 maja do środy 1 czerwca możemy korzystać z bardzo atrakcyjnej oferty na zabawki, odzież i obuwie dla dzieci. Cena drugiego tańszego produktu jest obniżana aż o 50 proc. Wybrane artykuły objęte ofertą znajdziesz klikając tutaj.

Sieć marketów przygotowała również wyjątkową ofertę dla wszystkich, którzy uwielbiają letnie campingi. Jeżeli wyjazdy na łono natury nie są ci obce, a namiot potrafi być twoim drugim domem, w Lidlu znajdziesz wiele niezbędnych artykułów. Robiąc zakupy, zwróć uwagę m.in. na śpiwory. DO wyboru będzie model mumia lub kołdra. Pokochają go zwłaszcza miłośnicy pieszych wycieczek, ponieważ jego waga to zaledwie 0,9 kg. Nieoceniony podczas leśnego biwakowania może okazać się zestaw składanych mebli kempingowych. Za stół i cztery stołki zapłacimy 199 zł. Szczegóły obu ofert, a także więcej akcesoriów biwakowych znajdziesz klikając tutaj.

Opisane powyżej promocje to zaledwie niewielka część ofert, które na nadchodzący tydzień przygotowała sieć Lidl. Cały najnowszy katalog znajdziesz pod tym linkiem.