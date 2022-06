Tania elektronika wraca do Lidla. Tych okazji nie można przegapić

Już w poniedziałek 6 czerwca na półki w sklepach trafią artykuły przemysłowe z najnowszego katalogu. Będzie w czym wybierać, ponieważ obok elektroniki, sprzętu RTV i AGD znajdziemy również baseny ogrodowe. Widać wyraźnie, że Lidl przygotowuje się na nadchodzący sezon letni.

Lidl wprowadza do sprzedaży tanią elektronikę

Wyjątkowa okazja będzie czekać na klientów Lidla już w poniedziałek. Na sklepowe półki trafi wtedy zgrzewarka próżniowa, dzięki której zachowasz smak i aromat potraw na dłużej. Za zgrzewarkę zapłacimy tylko 139 zł, a w ofercie pojawi się również zapas folii. Szczegółowe parametry sprzętu znajdziesz pod tym linkiem.

Robiąc zakupy, warto zwrócić również na kamień do pizzy, z którego można korzystać w piekarniku i na grillu, a także na blender ręczny z nasadką do smoothie. Lidl przygotował bowiem wyjątkową ofertę. Każdy, kto kupi dwa z trzech produktów (kamień do pizzy, blender lub zgrzewarka), na tańszy otrzyma 30-procentowy rabat. Specyfikacja blendera dostępna jest tutaj, a więcej szczegółów dotyczących kamienia do pizzy znajdziesz pod tym linkiem.

Dla miłośników sprzątania Lidl przygotował wyjątkową promocję na bezprzewodowy mop elektryczny. Od poniedziałku 6 czerwca będzie on dostępny w cenie 299 zł zamiast 399 zł. Co ciekawe, oferta dostępna będzie nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale również online. Szczegóły oferty znajdziesz tutaj.

W dniach 9-11 czerwca na zakupy do Lidla powinni wybrać się ci, którzy nie lubią upałów. Właśnie wtedy w sklepach dostępny będzie szeroki wybór wentylatorów i klimatyzatorów. Dodatkowo ich cena zostanie obniżona aż o 20 proc. Przykładowe produkty dostępne w ramach tej oferty znajdziesz pod tym linkiem.

Miłośnicy taniej elektroniki będą musieli zaczekać aż do czwartku. Właśnie 9 czerwca w ofercie pojawią się stacje pogodowe sterowane radiowo. Tylko w czwartek będzie można je kupić za 39,99 zł zamiast 49,99 zł. Również w czwartek do sprzedaży trafi głośnik Bluetooth od SilverCrest. Jego szczegółowe parametry znajdziesz, klikając tutaj.

W najnowszym katalogu znajdziesz o wiele więcej produktów. Całą gazetkę znajdziesz pod tym linkiem.

Czytaj też:

Promocje w Lidlu na sobotę 4 czerwca. Sprawdzamy, co w najnowszej gazetce promocyjnej!