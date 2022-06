Jest już najnowsza gazetka promocyjna Lidla. Oto nowe szalone oferty!

Co kupimy taniej od poniedziałku 13 czerwca w Lidlu? W nowej gazetce znajdziecie produkty, które będą przecenione do środy 15 czerwca. Przejrzyjcie TUTAJ wszystkie oferty, albo skorzystajcie z naszych podpowiedzi – wystarczy, że klikniecie w interesujący was link, który przeniesie was do konkretnego produktu!

Nowa gazetka Lidla. Przeceny od 13 czerwca

Od poniedziałku w Lidlu owocowy zawrót głowy! Do 44 procent taniej zapłacimy za kiwi, czereśnie, brzoskwinie, jeżyny i miętę. Świetne promocje dotyczyły też będą warzyw na grilla – w tym pieczarek i kukurydzy oraz polskich zbiorów. Do 47 proc. mniej kosztowały będą sałata rzymska, ogórki gruntowe czy pomidory kiściowe.

Aż do 55 proc. mniej zapłacimy za mięso na grilla. Przecenione będą produkty takie jak kiełbasa śląska, karkówka w marynacie, wędzony boczek czy kaszanka z wątrobą. Jeżeli już o grillu - warto też zwrócić od poniedziałku uwagę na wyjątkowe przeceny na brykiet, węgiel czy podpałki. Znajdziemy je w Lidlu w cenach nawet o 40 procent tańszych.

Aż do soboty obowiązywała będzie promocja na pistacje kalifornijskie - przy zakupie dwóch paczek, jedną otrzymamy gratis. Z przysmaków, warto zwrócić od poniedziałku do środy uwagę na ofertę "Tak smakuje Azja!". Na lidlowych półkach lądują wyjątkowe produkty z dalekich stron, a część z nich będzie występowała w ogromnych, sięgających nawet 60 proc. promocjach. Kupimy krewetki, pastę curry, pędy bambusa, sajgonki, kimchi, gotowane macki ośmiornicy czy chińskie warzywa do woka. Z azjatyckich smaków w Lidlu znajdziemy też wszelkie przyprawy, dania, pasty i grzyby - shiitake czy mun.

Warto skorzystać z też promocji na sushi. Przy zakupie wszystkich sześciu produktów, na każdy z nich otrzymasz 40 procent rabatów. Mowa o sosie sojowym, ryżu do sushi, nori, paście wasabi, occie ryżowym czy imbirze.

Od poniedziałku też w Lidlu tydzień w stylu Ameryki Południowej, w ramach którego kupimy kawę ziarnistą Alma Latina, herbatę Tekane w nowych smakach, lody Helado, sorbet z marakui czy czekoladę J.D. Gross.

Co jeszcze warto kupić od poniedziałku 13 czerwca w sklepach sieci Lidl? Przejrzyjcie wszystkie promocje i przekonajcie się sami.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.