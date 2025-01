W Dino tłumy już od 6 rano. Dużo promocji w nowej ofercie

Klienci już tłumnie zapełniają alejki, a parkingi przy sklepach pękają w szwach. To nie przypadek – najnowsza oferta obiecuje prawdziwe perełki w atrakcyjnych cenach.

Nie od dziś wiadomo, że Dino doskonale zna potrzeby swoich klientów. W mniejszych miejscowościach, gdzie rynek nie jest przesycony dużą liczbą marketów, każda promocja w Dino to prawdziwe święto zakupowe. Pełne wózki, szerokie uśmiechy i rozmowy przy regałach – to codzienność w sklepach tej sieci w trakcie trwania promocyjnych kampanii.

W najnowszej gazetce znajdziesz produkty, które zachwycą jakością i ceną. To idealna okazja, by zaopatrzyć się w ulubione przysmaki, składniki do rodzinnych obiadów czy domowe zapasy na zimowe wieczory. Dla klientów oznacza to jedno: liczy się szybkość i spryt. Kto pierwszy, ten lepszy!

Nowa oferta Dino. Co w niej?

Przejrzeliśmy dokładnie nową gazetkę promocyjną. Wybraliśmy dziesięć, naszym zdaniem, ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach.

Bombonierka Merci – 12.99 zł za 1 szt. przy zakupie 2 szt. (cena regularna 19.99 zł za 1 szt.)

Napój gazowany Polo Cockta 2 litry – 3.59 zł (cena regularna 3.99 zł)

Woda źródlana niegazowana Primavera 1 litr – 1.19 zł przy zakupie 6 szt. (cena regularna 1.49 zł za 1 szt.)

Bombonierka Ferrero Rocher – 11.99 zł przy zakupie 2 szt. (cena regularna 15.99 zł za 1 szt.)

Kawa mielona MK Cafe Premium 500 g – 21.99 zł (cena regularna 29.99 zł)

Sos sojowy TaoTao 150 ml – 6.28 zł (cena regularna 6.99 zł)

Passata pomidorowa Rustica Dawtona 690g – 4.99 zł (cena regularna 6.29 zł)

Ziemniaki jadalne 4 kg (1 opakowanie) – 5.99 zł (cena regularna 9.99 zł)

Żel pod prysznic Adidas 400 ml – 7.99 zł (cena regularna 13.99 zł)

Krem do twarzy i ciała nawilżający Nivea 250 ml – 18.99 zł (cena regularna 23.99 zł)

Pełna oferta poniżej: