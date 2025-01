Sklepy Netto przeżywają prawdziwe oblężenie. Wiemy, czemu tak się dzieje

Długi weekend za nami, a wraz z nim czas na powrót do codziennych obowiązków – również tych związanych z uzupełnianiem domowych zapasów.

Nowa oferta Netto. Co w niej?

Przejrzeliśmy całą ofertę. Wyszczególniliśmy trochę, naszym zdaniem, ciekawych produktów w atrakcyjnej cenie.

Sos Łowicz różne rodzaje 500g – 5 zł

Pomarańcza siatka 1kg – 3.99 zł (cena regularna 6.99 zł)

Miód wielokwiatowy Huzar 1.25 kg – 17.99 zł (cena regularna 23.99 zł)

Awokado Ready to Eat 2 szt. (jedno opakowanie) – 7.99 zł (cena regularna 15.99 zł)

Paproć w amplu XXL (wysokość 50-60 cm, doniczka średnica 21 cm) – 29.99 zł

Polędwiczki z piersi kurczaka Sztuka Mięsa 400g – 11.89 zł (cena regularna 13.29 zł)

Szynka szwarcwaldzka Premieur plastry 100g – 6.99 zł (cena regularna 8.49 zł)

Masło Lurpak klasyczne 200g – 10.49 zł (cena regularna 11.99 zł)

Herbata czarna Lipton Yellow Label 92 torebki – 17.99 zł

Nektary Tymbark czerwony grejpfrut, czarna porzeczka 1 litr – 4.99 zł (cena regularna 8.55 zł)

Produkty do prania Bryza (proszek do prania 4 w 1 i kapsułki do prania kolorowego 4 w 1) – 34.99 zł (cena regularna 49.99 zł)

Chusteczki higieniczne dwuwarstwowe Mola różne wzory 120 szt. – 4.01 zł (cena regularna 6.69 zł)

Netto w Polsce. Ile jest sklepów?

Netto działa na polskim rynku od 1995 r. Pierwszy sklep otwarto w Szczecinie. Od tego czasu sieć dynamicznie się rozwijała, osiągając liczbę ponad 660 placówek na terenie całego kraju. W 2020 r. Grupa Salling, właściciel Netto, przejęła ponad 300 sklepów Tesco, co znacząco przyspieszyło ekspansję sieci w Polsce.

Obecnie Netto kontynuuje rozwój, planując zwiększenie liczby sklepów do 1000 do końca 2028 r. Inwestycje obejmują również wdrożenie nowoczesnego konceptu Netto 4.0, mającego na celu poprawę komfortu zakupów i dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów.

