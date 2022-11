Minister rozwoju o benzynie za 10 zł/l. „Nie wyobrażam sobie"

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii był w środę gościem „Sygnałów dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia. W rozmowie pojawił się m.in. wątek tarczy antyinflacyjnej. W związku z tym, że Komisja Europejska zaleciła Polsce zmiany, rząd będzie musiał znieść przepisy dotyczące obniżenia podatku VAT, przez co zdrożeją m.in. paliwa. – Jeśli chodzi o paliwa, to jesteśmy dociskani przez Komisję Europejską i prawdopodobnie będziemy musieli z tego (obniżki VAT – red.) zrezygnować – przyznał Buda.

Buda o benzynie za 10 zł

Szef resortu rozwoju i technologii zwrócił uwagę na spadki cen ropy naftowej i decyzję OPEC o zwiększeniu wydobycia ropy. Według Budy cena paliwa "nie powinna mocno wzrosnąć", ale jak zaznaczył „sytuacja jest dynamiczna". Na pytanie, czy cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 10 zł/l, minister odpowiedział: – Nie wyobrażam sobie i na pewno do takiej sytuacji nie doprowadzimy.

Dopytywany o to, jaka może być maksymalna cena benzyny, gość Polskiego Radia stwierdził, że na pewno nie są tu pułapy na poziomie 9 – 10 zł/l.

Mówiąc o zaleceniach Komisji Europejskiej dotyczących zmian w tarczy antyinflacyjnej, Buda podkreślił, że rząd nie jest zadowolony z faktu, że „oczekuje się od nas, żeby podnieść podatki". – Musimy jakoś zapobiec tej sytuacji. Jeśli mieliśmy np. gaz z obniżoną stawką, to dziś musimy doprowadzić do sytuacji, że przy ustaleniu ceny maksymalnej gazu, musimy uwzględnić to że ten podatek wzrośnie i musimy go w tej sytuacji jakoś skompensować – tłumaczył minister rozwoju i technologii.

