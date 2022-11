Buda o budowie elektrowni atomowych w Polsce. Padło porównanie do...Yeti

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii był w piątek gościem Polskiego Radia 24. Jednym z wątków rozmowy była kwestia budowy elektrowni atomowych w Polsce.

Elektrownia atomowa w Polsce jak Yeti?

Prowadzący rozmowę Adrian Klarenbach zwrócił uwagę, że z elektrownią atomową w Polsce przez lata było jak z Yeti – niby była, ale nikt nie widział. Szef resortu rozwoju i technologii nie do końca zgodził się z tym stwierdzeniem. – Jak z Yeti to bym nie powiedział, bo Yeti jest kompletnie nieosiągalną sprawą. Z energią atomową było tak, że nasi poprzednicy bardzo dużo mówili, bardzo dużo na tym zarabiali, ale nic w tej sprawie nie zrobili – stwierdził Buda.

– My idziemy krok po kroku. Po pierwsze – polityka państwa w zakresie energetyki atomowej, po drugie – wybór lokalizacji, po trzecie – porozumienia z partnerami w zakresie wykonania, po czwarte – szukanie finansowania. Ten proces po prostu trwa, on jest bardzo długotrwały, ale widzimy konkretne kroki, które zbliżają nas do osiągnięcia celu – dodał.

Przypomnijmy, że pierwszą elektrownię atomową w Polsce zbuduje amerykański Westinghoue, zaś drugą firma z Korei Południowej. Pytany o to, czy trzecią elektrownię zbudują Francuzi, Buda odpowiedział, że nie jest to przesądzone. – Absolutnie bym tego jeszcze nie rozstrzygał, bo rozmowy w tej sprawie będą prowadzone. Zakładam, że decyzje zapadną być może jeszcze w tym roku – powiedział minister rozwoju i technologii.

„Dość trudne" – Buda o rozmowach z Francją

Buda przyznał, że rozmowy z Francuzami są „dość trudne". Podkreślił jednak, że pokazanie w tym momencie, iż możemy mieć partnerów z całego świata "stawia tę dyskusję w dobrym położeniu z punktu widzenia polskiego". – Z Francją rozmawia się bardzo ciężko, a wynika to z tego, że jest tam dość duże przeświadczenie o własnych racjach, doskonałości własnych technologii. Ustawienie negocjacji w ten sposób, że szukamy partnerów na całym świecie i możemy sięgnąć też po francuską technologię, jest świetnym podejściem do sprawy – tłumaczył gość Polskiego Radia 24.

