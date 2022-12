Giełdy wychodzą z miesięcznego dołka. Od rana trwa ożywienie

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły w piątek do najniższych poziomów od miesiąca (S&P 500 -1,11 proc., DJIA –0,85 proc., Nasdaq Composite -0,97 proc.). Trend spadkowy był dziś kontynuowany na rynkach akcji Azji i Oceanii. Najsilniejszą zniżkę notował dziś Shanghai Composite (-1,92 proc.).

Dziś rano ceny kontraktów na amerykańskie indeksy próbowały się odbijać w górę (S&P 500 +0,34 proc. ok. godz. 9:45).

Europa także rosła

Odbijały się również lekko w górę po ostatnich spadkach również główne indeksy rynków akcji w Europie (DAX +0,49 proc., CAC 40 +0,56 proc. ok. godz. 9:50). Swój najwyższy poziom w historii osiągnął dziś rano turecki XU100. Najsilniej – o 2,83 proc. ok. godz. 9:50 – dziś rano spadał rosyjski RTS, który znalazł się na najniższym poziomie od 2 miesięcy. Ok. godz. 9:50 WIG-20 rósł o 0,21 proc.

Lekko rosły dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i Europie, ale pozostawały poniżej poziomów piątkowych maksimów. Rentowność polskich 10-latek przebywała w okolicach swoich grudniowych maksimów (6,678 proc.).

Ceny kontraktów na ropę naftową minimalnie odrabiały dziś rano straty z czwartku i piątku (WTI +0,31 proc., Brent +0,08 proc. ok. godz. 9:10). W piątek ceny kontraktów na gaz ziemny na europejskich rynkach spadły o ok. 14 proc., osiągając najniższy poziom od miesiąca. Ich śladami podążała dziś rano cena kontraktów na amerykański gaz ziemny (Henry Hub), która spadała o 6,24 proc.

Amerykański dolar słabł dziś rano względem euro (EUR/USD +0,39 proc.) i japońskiego jena (USD/JPY -0,61 proc. ok. godz. 9:05).

Kurs waluty. Złoty minimalnie słabł

Polski złoty minimalnie słabł dziś rano względem euro (EUR/PLN +0,09 proc.) i nieznacznie umacniał się względem amerykańskiego dolara (USD/PLN -0,29 proc.). Po silnych spadkach w czwartek i piątek kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymuje się w okolicach poziomu 16700 USD (-0,17 proc. ok. godz. 9:05).

