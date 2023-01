Europejskie giełdy z rekordami, a Bitcoin pozostaje mocny

S&P 500 i Nasdaq Composite po wczorajszych wzrostach o odpowiednio 1,1 proc. i 1,76 proc. zbliżyły się wczoraj do swoich grudniowych maksimów. Nieco w tyle pozostała średnia przemysłowa Dow Jonesa (+0,61 proc.). Dziś rano kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy lekko korygowały ten wzrost (S&P 500 -0,33 proc.).

Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały niewiele zwyżki (największy – o 0,62 proc. – notował koreański Kospi). Do najniższego poziomu od października ub.r. spadł natomiast indyjski SENSEX 30 Index (-1,88 proc.).

Początek piątkowej sesji na rynkach akcji w Europie również stał pod znakiem niewielkich zmian (DAX +0,17 proc., CAC 40 -0,03 proc. ok. godz. 9:45). Najwyższe poziomy od przynajmniej roku osiągnęły dziś rano główne indeksy rynków akcji w Grecji, Hiszpanii i Litwie.

GIełda Papierów Wartościowych utrzymuje kurs

Powyżej poziomu 1900 pkt utrzymywał się WIG-20 (+0,35 proc. ok. godz. 9:50). Wśród składników tego indeksu najwyższy poziom od końca 2021 roku osiągnął dziś kurs akcji spółki Kruk. Wśród składników sWIG-u 80 swe kolejne historyczne maksimum ustanowiła dziś cena akcji Mirbudu.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych wróciła powyżej poziomu 3,5 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu pozostawała poniżej poziomu 6 proc.

Cena kontraktów na węgiel w Rotterdamie spadła wczoraj do swego nowego rocznego minimum. Potaniały również kontrakty na gaz ziemny w USA i Europie, ale utrzymały się nieco powyżej poziomów ostatnich minimów. Lekko spadały również ceny metali szlachetnych, co spowodowało, że cena kontraktów na pallad była o krok od spadku do najniższego od grudnia 2021 poziomu.

Kursy walut. Dolar słabnie

Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena osunął się dziś rano lekko poniżej poziomu 130 jenów (USD/JPY -0,2 proc. ok. godz. 9:20). USD umocnił się minimalnie również w stosunku do euro (EUR/USD -0,2 proc.).

Kurs polskiego złotego notował dziś rano niewielkie zmiany (EUR/PLN -0,05 proc., USD/PLN +0,14 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara utrzymuje się od kilku dni w okolicach – najwyższego od 5 miesięcy – poziomu 23000 USD.

