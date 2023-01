Na giełdach nerwowo. Dobre informacje płyną rynku gazu ziemnego

S&P 500 atakował wczoraj poziomy swoich szczytów z września i grudnia ub.r. (+0,25 proc.), ale na razie nie zdołał przełamać tych poziomów. Najwyższy poziom od września ub.r. osiągnął pod koniec minionego tygodnia najwyższy poziom od września ub.r. (+0,95 proc.). Średnia przemysłowa Dow Jonesa pozostawała poniżej poziomu swoich tegorocznych lokalnych maksimów (+0,08 proc.).

Duże spadki na giełdach

Spadki przeważały dziś rano na rynkach akcji Azji i Oceanii. Największy – 2,73 proc. – notował Hang Seng, który w zeszłym tygodniu osiągnął najwyższy poziom od marca ub.r. Jednym z nielicznych wzrostowych wyjątków był tajwański Taiex, który podskoczył dziś w górę o 3,76 proc. do najwyższego poziomu od czerwca ub.r.

Na europejskich rynkach akcji lekko przeważały na początku pierwszej sesji nowego tygodnia spadki (DAX -0,58 proc., CAC 40 -0,6 proc. ok. godz. 9:45).

Dosyć słaby był na początku poniedziałkowej sesji polski rynek akcji (WIG-20 -0,93 proc. ok. godz. 9:45). Spadały dziś rano również pozostałe główne indeksy GPW oraz wszystkie indeksy sektorowe. Wśród składników sWIG-u swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kursy akcji spółek Cognor Holding, Creepy Jar oraz Playway.

Rentowność obligacji lekko w górę

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu osiągnęła wczoraj najniższy poziom od sierpnia ub.r., ale dziś rano rosła (5,829 proc.). Również lekko rosła rentowność 10-latek rządu Stanów Zjednoczonych (3,529 proc.).

Cena kontraktów na gaz ziemny w USA (Henry Hub) na NYMEX-ie spadała dziś rano o 6,39 proc., osiągając najniższy poziom od kwietnia 2021. Lekko taniały dziś rano ok. godz. 9:30 kontrakty na ropę naftową (WTI -0,74 proc., Brent -0,83 proc.). Cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie osiągnęły w piątek najniższy poziom od stycznia 2022, ale zakończyły sesję wzrostem o 2,78 proc.

Kursy walut. Złoty z lekkim osłabieniem

Kurs EUR/USD utrzymywał się poniżej poziom 1,09 (+0,21 proc. ok. godz. 9:20). Kurs USD/JPY utrzymywał się minimalnie poniżej poziomu 130 JPY.

Polski złoty wykazywał dziś rano niewielkie zmiany (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN -0,17 proc. ok. godz. 9:25). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł w niedzielę do najwyższego poziomu od sierpnia ub.r., ale dziś korygował się o 0,53 proc. (ok. godz. 9:20).

