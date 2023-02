Kiedy obniżka stóp procentowych? Członek RPP studzi nastroje

W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz piąty z rzędu zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie (po raz ostatni gremium podwyższyło stopy we wrześniu zeszłego roku). W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się głosy, że Rada powinna pod koniec roku zastanowić się nad obniżką stóp procentowych. W niedawnym wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki za „bardzo prawdopodobne" uznał obniżki stóp jeszcze w 2023 roku.

Obniżka stóp procentowych? Członek RPP studzi optymizm

Optymizm w tej sprawie studzi członek RPP Henryk Wnorowski. – Osobiście nie widzę w tej chwili przestrzeni do obniżek stóp procentowych. Co więcej, nie widzę przestrzeni do dyskusji o obniżkach – powiedział w telewizji BIZNES24 Wnorowski.

Członek RPP przyznał, że jest zadowolony ze spadkowego kierunku inflacji z jakim mamy do czynienia w ostatnich trzech miesiącach. Wnorowski przyznał, że w lutym może nastąpić wzrost, za to później „ten kierunek zostanie utrzymany". Według przewidywań członka RPP inflacja w lutym może przekroczyć 18 proc., zaś pod koniec roku należy spodziewać się odczytu na poziomie 7-8 proc.

Kiedy należy myśleć o obniżce stóp?

Przestrzeni do obniżek stóp procentowych nie widzi w tej chwili również były członek RPP prof. Marian Noga, o czym mówił kilka dni temu w rozmowie z naszą redakcją. – Jestem przeciwny planowaniu w tej chwili obniżki stóp procentowych pod koniec tego roku. Możemy o tym rozmawiać np. po projekcji lipcowej. Musimy obserwować prognozy – jeśli raport lipcowy wskaże, że w ciągu 18 -24 miesięcy zejdziemy poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc. – red.), to wtedy możemy obniżać stopy procentowe. W prognozach inflacja musi zejść poniżej celu inflacyjnego – mówił Wprost.pl członek RPP w latach 2004-2010.

Prof. Noga prognozuje, że inflacja w lutym nieznacznie przekroczy 19 proc., od marca zaś „nie powinna już rosnąć".

Czytaj też:

Członek RPP o inflacji za styczeń: Do 20 proc. nie dojdziemyCzytaj też:

Niedoszły premier. Nie pierwszy raz zbulwersował Polaków