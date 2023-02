Kryzys na rynku mieszkań. Deweloperzy: Lepsze były nawet miesiące w szczycie pandemii

Tak źle w branży mieszkaniowej nie było od lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego opublikowane 21 lutego wskazują, że stan branży jest gorszy, niż w szczycie pandemii.

Zastój na rynku mieszkaniowym. Deweloperzy przestali budować

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 21 lutego nie pozostawiają złudzeń. Wynika z nich, że liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w styczniu 2023 roku, spadła o 19,9 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 9,4 tys. Spadek o 4 proc. zanotowano także w porównaniu z grudniem minionego roku.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 20,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, do 5,82 tys. lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek o 16,3 proc., podał także Urząd.

Deweloperzy: Tak źle nie było od 2016 roku

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego skomentowali najbardziej zainteresowani, czyli deweloperzy. Polski Związek Firm Deweloperskich, który zrzesza największe firmy z branży, przypomina, że tak złych danych z rynku nie widzieliśmy od 2016 roku.

– Statystyki z początku nowego roku nie napawają optymizmem. Aby znaleźć ostatni styczeń z tak niskim wolumenem rozpoczętej produkcji, musimy cofnąć się aż do 2016 roku. Dla porównania minimalnie lepsze pod względem nowych inwestycji były nawet miesiące szczytu pandemii, w których obserwowaliśmy przecież paraliż pracy urzędów – komentuje Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Deweloperzy mówią o miejscach pracy

W komunikacie Polskiego Związku Firm Deweloperskich czytamy także o roli, jaką firmy z branży mają stanowić dla polskiego rynku pracy.

„Każde nowo wybudowane mieszkanie to co najmniej jeden dodatkowy etat. Przez ostatnią dekadę deweloperzy wybudowali aż milion lokali mieszkalnych, dając tym samym pracę setkom tysięcy osób przy wznoszeniu budynków i ich wykańczaniu. Tymczasem od 2021 r. liczba nowo rozpoczynanych inwestycji radykalnie spada. Deweloperzy zapowiadają na rok 2023 budowę tylko 60-70 tys. mieszkań, czyli aż o 100 tys. mniej niż w roku 2021. Przyszły rok 2024 nie będzie lepszy, bo eksperci szacują, że liczba budowanych mieszkań utrzyma się na podobnym poziomie, a jeśli wzrośnie, to maksymalnie o kilkanaście procent w stosunku do roku 2023” – napisano w komentarzu do danych GUS.

